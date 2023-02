Los jóvenes que luchan por el premio The Best de la Fifa protagonizan un recambio generacional Entre nominados al The Best a Mejor Jugador destacan 6 figuras llamadas a liderar la nueva era.

Jude Bellingham, Vinicius Jr, Kylian Mbappé y Erling Haaland destacan por ser los jugadores más costosos del mercado internacional, superando los 100 millones de euros, según el portal Transfermarkt. FOTOS GETTY