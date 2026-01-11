¿La VIS ya no es de interés social? En 11 años su valor subió más de $165 millones

En un abrir y cerrar de ojos, miles de colombianos que estaban en proyectos de Vivienda de Interés Social (VIS) se enteraron de que debían conseguir $49 millones adicionales tras el alza del salario mínimo del 23,7%. Para muchos, el ajuste fue suficiente para quedar por fuera del mercado. No obstante, el Ministerio de Vivienda presentó este domingo un proyecto de decreto para desindexar la VIS del salario mínimo y fijar su tope en 135 salarios mínimos en todas las ciudades.

El artículo 1 del borrador expresa que “el valor máximo de la Vivienda de Interés Social será, como regla general, el equivalente a ciento treinta y cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes”, es decir que estas tendrán el mismo valor para Medellín como para el munipio de Rionegro o Marinilla, por ejemplo. Además, se subrayó en el documento: “en ningún caso dicho precio podrá quedar sujeto a mecanismos de indexación automática asociados al salario mínimo legal mensual vigente con posterioridad a la separación, a suscripción de promesa de compraventa o documento que haga sus veces”.

Le puede interesar: Desistimiento de vivienda en Colombia: 25.000 familias perdieron su sueño el año pasado y cifra se dispararía en 2026 De inmediato, expertos expresaron su opinión. José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda y rector de la Universidad EIA, a través de su cuenta de X señaló: “Este decreto da una sensación de mayor transparencia para el comprador, pero en la práctica es una medida populista: es pan para hoy y hambre para mañana, porque desconoce cómo funciona realmente la construcción de vivienda VIS”. Restrepo argumentó que la VIS es un proyecto de largo plazo. En ese tiempo los costos no se quedan quietos: suben los salarios, las tasas de interés, los costos financieros, licenciamientos e insumos, muchos de ellos definidos por decisiones del propio Gobierno. “Por eso, la indexación de precios tiene sentido técnico y así quedó establecida en el Plan Nacional de Desarrollo. Resulta incomprensible que ahora un decreto pretenda modificar lo que define una ley, lo que además abre un debate sobre su legalidad”, añadió. Aunque, el documento no expone fecha concreta deja claro que, las medidas comenzarán a regir a partir de la “entrada en vigencia del presente decreto”, lo cual ocurre normalmente tras su firma oficial y publicación. En línea con lo explicado por Restrepo, Andrés Giraldo, gerente Growth Lab-Consultoría Inmobiliaria, dijo que para el sector constructor la propuesta “puede parecer un beneficio de corto plazo para quien ya compró, pero a mediano y largo plazo introduce una enorme incertidumbre. Si no sabemos a qué se van a indexar los precios y los costos, muchos constructores dejarán de lanzar proyectos VIS”. Lea más: Alza del salario mínimo encarecerá la vivienda VIS y las cuotas de administración: Fedelonjas

Un panorama complejo

Lo que nació como una política para facilitar el acceso a vivienda a los hogares de menores ingresos, ya opera con precios que se parecen cada vez más a los de la vivienda para clase media, e incluso para sectores con ingresos estables y altos. En 2015, una VIS en Colombia tenía un valor de $96.652.500. Once años después, ese mismo tipo de vivienda se comercializa con un tope de $262.635.750, en ciudades como Medellín, Bogotá o Cali, por lo que solo en 11 años su valor subió $165.983.250. Para Giraldo Pineda, el concepto de vivienda de interés social se está distorsionando. Cuando el precio se incrementó 23,7% dejando de ser una vivienda asequible y de estar realmente destinada a familias necesitadas.

VIS: más lejos de ingresos bajos