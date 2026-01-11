¿La VIS ya no es de interés social? En 11 años su valor subió más de $165 millones

En un abrir y cerrar de ojos, miles de colombianos que estaban en proyectos de Vivienda de Interés Social (VIS) se enteraron de que debían conseguir $49 millones adicionales tras el alza del salario mínimo del 23,7%. Para muchos, el ajuste fue suficiente para quedar por fuera del mercado. No obstante, el Ministerio de Vivienda presentó este domingo un proyecto de decreto para desindexar la VIS del salario mínimo y fijar su tope en 135 salarios mínimos en todas las ciudades.
Pico y Placa Medellín
viernes
3 y 4
3 y 4