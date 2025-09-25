Hinchas de River furiosos con Gallardo: ¿cómo pudo sacar a Quintero cuando más lo necesitaba ante Palmeiras?

En un giro inesperado durante el duelo de vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores, Marcelo Gallardo decidió retirar del terreno de juego a Juan Fernando Quintero al minuto 60, generando sorpresa y desconcierto entre los hinchas de River Plate.
El colombiano se había destacado como el jugador más incisivo del equipo, habiendo participado directamente en el primer gol del encuentro y siendo clave en la generación de juego ofensivo. Sin embargo, cuando el marcador estaba 1-1, el técnico argentino optó por un cambio que no pasó desapercibido.