Hinchas de River furiosos con Gallardo: ¿cómo pudo sacar a Quintero cuando más lo necesitaba ante Palmeiras?

En un giro inesperado durante el duelo de vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores, Marcelo Gallardo decidió retirar del terreno de juego a Juan Fernando Quintero al minuto 60, generando sorpresa y desconcierto entre los hinchas de River Plate. El colombiano se había destacado como el jugador más incisivo del equipo, habiendo participado directamente en el primer gol del encuentro y siendo clave en la generación de juego ofensivo. Sin embargo, cuando el marcador estaba 1-1, el técnico argentino optó por un cambio que no pasó desapercibido.

La reacción de los fanáticos no tardó en llegar, sobre todo a través de las redes sociales. En X, la polémica se hizo viral: “Gallardo se sacó solito de la Libertadores, ¿cómo saca a Juanfer?”, cuestionó un aficionado. “Cómo va a sacar a Quintero, se acabó el partido, River eliminado”, añadió otro.

Los comentarios continuaron con tono crítico y emotivo: “Por qué sacas a Juanfer, Muñeco, por qué me odias tanto” “Juanfer era el único que no tenía que salir”. “¿Ahora cuando se necesita a Quintero para dar los centros o pases filtrados lo sacas? Te quieres ir por lo que veo”.

El cambio se convirtió en el tema central del análisis del partido, con seguidores del club cuestionando la estrategia de Gallardo en un momento crucial de la competición. La decisión de sustituir al talentoso mediocampista colombiano refleja las complejidades tácticas que enfrenta el entrenador, aunque en esta ocasión la reacción de la afición fue inmediata y crítica.