“Les vamos a romper el ort*”: la provocación y frustración de un jugador argentino tras el baile de Colombia en el Sub-17

La ‘Tricolor’ ganó, gustó, goleó y generó todo tipo de reacciones tras campeonar en Paraguay. La contundente victoria 4-0 de la Selección Colombia frente a Argentina en la final del Sudamericano Sub-17 no terminó con el pitazo final.
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La celebración cafetera se vio envuelta en una atmósfera de tensión debido a las explosivas declaraciones de Julio Coria, futbolista de la Albiceleste, quien lanzó una advertencia cargada de agresividad y frustración tras perder el título continental.