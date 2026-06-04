Corte Suprema confirma condena de 28 años contra Santiago Uribe por caso ‘Los 12 apóstoles’

La Corte Suprema de Justicia confirmó la condena de 28 años de prisión contra Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Álvaro Uribe, por su responsabilidad en el caso del grupo paramilitar conocido como “Los Doce Apóstoles”.
Con esta decisión, el alto tribunal dejó en firme el fallo del Tribunal Superior de Antioquia, que había revocado la absolución que recibió Santiago Uribe en noviembre de 2024. En ese momento, un juzgado especializado de Antioquia había concluido que no existían pruebas suficientes para condenarlo.
Sin embargo, el Tribunal revisó el caso y encontró que sí había evidencia para declararlo culpable de concierto para delinquir agravado y del homicidio agravado de Camilo Barrientos Durán, delitos que además fueron considerados crímenes de lesa humanidad. Por eso lo condenó a 340 meses de prisión, es decir, 28 años y tres meses de cárcel.
Ahora, la Corte Suprema respaldó esa decisión y explicó por qué considera que las pruebas demuestran que Santiago Uribe participó en la creación y funcionamiento de “Los Doce Apóstoles”, una organización señalada de cometer asesinatos contra personas a las que identificaba como colaboradoras de la guerrilla en el norte de Antioquia.
Según la Corte, el principal error de la absolución de primera instancia fue analizar las pruebas por separado. En cambio, al estudiarlas en conjunto, los magistrados concluyeron que existe certeza sobre la responsabilidad del procesado.