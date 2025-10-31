¿Al estilo Osorio? Diego Arias habló de la rotación en Atlético Nacional tras ganarle a Llaneros

El pulso por la cima de la Liga BetPlay 2025-II tiene un nuevo dominante: Atlético Nacional, quien priorizando las semifinales de Copa Colombia, rotó su plantilla y, aun así, firmó una contundente victoria 0-3 ante Llaneros en el cierre de la jornada 18, asumiendo así el liderato de la clasificación.





El triunfo en Villavicencio se gestó con los tantos de Campuzano, Rengifo y Batista, mostrando una cara diferente del equipo dirigido por el técnico Diego Arias, quien en rueda de prensa posterior al encuentro habló de la famosa rotación, estrategia que se conoció antes con Juan Carlos Osorio.

Diego Arias es el actual entrenador de Atlético Nacional y fue dirigido por Juan Carlos Osorio. FOTO: Tomada de redes sociales @nacionaloficial

Rotación y alto rendimiento: la fórmula de Arias

Tras el compromiso, el entrenador del cuadro ‘Verdolaga’, Diego Arias, destacó el rendimiento de los futbolistas y subrayó la importancia estratégica de la rotación, resaltando la valiosa contribución de varios canteranos en el campo. El técnico explicó que estas variaciones en el once titular son esenciales para mantener un nivel óptimo en el grupo y prevenir el agotamiento físico o “quemar a los jugadores”. Al ser consultado sobre la conformación del equipo en cada encuentro, Arias afirmó que la decisión es compleja y multifactorial. “Depende de muchos factores y no es una decisión, solo que recaiga en nuestras manos, el médico lo tenemos súper en cuenta, las cargas en el departamento con Pablo, el rival que tenemos al frente, los jugadores que están amonestados. Lo importante es marcar lo que sucedió hoy, muchos jugadores que habitualmente no juegan y han tenido un rendimiento muy alto. Eso va a permitir que todos los jugadores puedan participar y el equipo pueda mantenerse en un rendimiento muy alto y no quemar a los jugadores jugando cada tres días”, explicó el D.T.

El técnico Diego Arias y su jugador Simón García. FOTO: Captura video YouTube Dimayor

Análisis de un triunfo sólido

El estratega, de 40 años, también analizó la presentación de su equipo en la cancha, que desde el inicio logró imponer sus condiciones y neutralizar el juego ofensivo y defensivo del rival. “El partido en general fue muy bueno por parte nuestra. Desde el comienzo logramos ser muy intensos, sabíamos que Llaneros es un equipo que le gusta controlar el partido a través de muchos pases, sabíamos que era importante evitar que eso sucediera”, sostuvo. Asimismo, Arias habló del control sobre el juego cuándo al equipo rival le expulsaron uno de sus jugadores, específicamente a Jean Carlos Angulo Rosales, tras una fuerte entrada. Desde ahí, el equipo verde logró mantener la intensidad y generar “combinaciones” para llegar al gol.

“Nosotros logramos controlar, llegaron situaciones peligrosas que generaron la expulsión, el penal y después todo el partido lo competimos de manera muy seria, intensa, con buenas combinaciones para generar las opciones de gol. Nos vamos muy contentos, porque fue un partido muy serio de parte nuestra y nos da la posibilidad de ser líderes”, detalló. El director técnico risaraldense también enfatizó el valor del crecimiento colectivo impulsado por la cantera, contando en los momentos más importantes con una relevante “cantidad y calidad” de juveniles que han sabido responder en la cancha.

“Lo más importante es que hoy tuvimos la posibilidad de jugar con muchos jugadores que se han formado en el club y tener la presentación que tuvimos hoy, con toda esa gente que nos acompañó, marca algo muy importante que hemos valorado nosotros y es la disposición para crecer, trabajar, esforzarse, para incomodarnos, jugando partidos desde el primer tiempo con un jugador menos, algunas decisiones que consideramos que no fueron justas, pero igual logramos sacar partidos adelante y superarnos”, aseguró. Y concluyó diciendo: “eso nos va a ayudar a que todos los jugadores, como el caso de hoy, puedan participar y con un rendimiento muy alto, la plantilla y el equipo crece”. Tras dos enfrentamientos frente a Llaneros y Nacional lidera esta serie. Su anterior victoria fue el 11 de mayo, en el Atanasio, 2-1 con doblete de Andrés Sarmiento. El descuento fue obra de Michael Rangel.

En su siguiente desafío, este domingo en el primer duelo de semifinales de Copa Colombia, Nacional recibirá en el Atanasio al club América de Cali (6:30 p.m.), mientras que por Liga, la próxima semana, será local ante Águilas Doradas.



