¿Qué pierde y qué gana el DIM con la salida de los 4 futbolistas que confirmó que no seguirán en 2026?

¿Qué pierde Medellín con la salida de Aguerre y Torijano?

Tres de esos futbolistas fueron titulares durante gran parte del año. Aguerre, quien llegó a principio de año como el “mejor fichaje” del cuadro rojo, sumó un total de 3.987 minutos en todas las competencias. El guardameta disputó 45 partidos en el Medellín esta temporada. En ellos, recibió 39 goles, mientras que sacó la valla en cero en 20 ocasiones. Su mejor rendimiento lo tuvo en el Apertura del 2025. En ese torneo sacó 9 veces su arco invicto. En el Clausura, donde sumó menos partidos por la lesión de hombro que sufrió en un entrenamiento a inicios de septiembre, solo tuvo tres encuentros sin recibir gol. En el Medellín extrañarán el liderazgo que aportó y el carácter fuerte –muy uruguayo–, que mostró en partidos importantes. No obstante, quedó en deuda. Por ejemplo, no ganó ninguno de los 8 clásicos que disputó contra Atlético Nacional. Por otro lado, Fainer Torijano fue uno de los capitanes del Medellín esta temporada. El defensa caleño, de 37 años, disputó 30 partidos en el 2025 con El Poderoso. La mayoría fueron en el Clausura (19). Los 12 restantes se repartieron entre el Apertura (8) y la Copa BetPlay (3).

¿Por qué no tuvo tanta regularidad? Torijano terminó 2024 siendo titular. Con trabajo se ganó el espacio en las nóminas de Alejandro Restrepo. Llegó como agente libre en septiembre de ese año, pero se consolidó. Todo apuntaba a que sería titular en 2025. Sin embargo, en un partido amistoso de pretemporada sufrió un golpe en la rodilla que lo sacó de las canchas casi cinco meses porque debieron operarlo.

Por su ausencia, fue necesario buscar en el mercado a Kevin Mantilla, quien no contó con fortuna y en el tercer partido que disputó durante el Apertura sufrió una ruptura de ligamentos en la rodilla izquierda. Aunque no jugó mucho, Torijano cumplió un rol de liderazgo. Alejandro Restrepo, entrenador del Medellín, manifestó que el rol del experimentado defensor en la plantilla era, sobre todo, orientar, motivar a sus colegas a partir de ejemplo y profesionalismo.

¿Ménder García y Rodallega son “bien idos” del Medellín?

Las últimas veces que Ménder García jugó con el Medellín en el Atanasio Girardot, la hinchada lo silbaba cuando tocaba el balón. Era una manera de protestar contra los fallos que el futbolista tumaqueño tuvo durante varios partidos del 2025, entre ellos clásicos paisas contra Nacional. García, de 27 años, inició bien el año con el DIM. Tras varias charlas con Alejandro Restrepo, renunció a su habitual posición de delantero y se consolidó, por su velocidad, como carrilero por la banda derecha. En la Apertura disputó 19 partidos. En el Clausura 16. Durante el segundo semestre, cuando ya no era titular porque Esneyder Mena se ganó el puesto, marcó dos goles y dio una asistencia.



Además: Confirmado: Washington Aguerre no seguirá en el DIM para 2026, ¿quién lo reemplazará?

Sin embargo, eso no valió para “tapar” el peso de los errores –fallar goles–, que había cometido en cancha. Por eso, las directivas del Medellín decidieron no prolongar su contrato, que vencerá el 31 de diciembre, como ocurrió a mitad de año. García era uno de los futbolistas que los aficionados pedían saliera del equipo para el próximo año.