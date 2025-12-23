¿Qué pierde y qué gana el DIM con la salida de los 4 futbolistas que confirmó que no seguirán en 2026?

Cuatro futbolistas que jugaron en el DIM en 2025, no seguirán en el equipo en 2026. El cuadro rojo, cuyos directivos y jugadores están en vacaciones desde el inicio de esta semana, informó que Washington Aguerre, Fainer Torijano, Ménder García y Yeferson Rodallega no continuarán en el plantel para la próxima temporada.
Esos son los futbolistas que se confirmó que no seguirán. Sin embargo, se especula con que las bajas del plantel aumentarán en enero. Jaime Alvarado, Juan David Arizala, Luis “El Chino” Sandoval y Diego Moreno también podrían salir del equipo. El contrato de Jarlan Barrera terminará el 31 de diciembre y, por ahora, no se ha definido con claridad su futuro.
