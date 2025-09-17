La historia de Sebastián Vásquez, el joven de Belén Rincón que se convirtió en futbolista profesional en Dinamarca

El talento colombiano sigue cruzando fronteras. Sebastián Vásquez, un joven mediocampista formado en la cantera de Dímelo Jara F.C., acaba de hacer historia al convertirse en el primer jugador de este club en dar el salto al fútbol profesional, firmando con el Vendsyssel FF de Dinamarca, equipo propiedad del cantante urbano colombiano Blessd. Su fichaje no solo representa un logro personal, sino también un acontecimiento importante para la academia antioqueña y una nueva ventana para el fútbol colombiano.



El papel de Blessd y Dímelo Jara en su llegada a Europa

“Los sueños sí se cumplen. Sebastián es la prueba de que la disciplina, el talento y el trabajo en equipo abren puertas en el fútbol internacional”, aseguró Santiago Jaramillo, conocido como Dímelo Jara, fundador de la escuela y mánager de Blessd.

Con sede en Medellín, Dímelo Jara F.C. se ha consolidado en la Primera C del fútbol profesional colombiano, un espacio competitivo que sirve como vitrina para jóvenes promesas. Desde allí, la institución ha construido un proyecto sólido con visión internacional, impulsando a sus jugadores a pruebas tanto en Colombia como en el exterior.

¿Qué es el Vendsyssel FF y por qué es clave para los colombianos?

El Vendsyssel FF, apodado La Fortaleza del Norte, milita en la NordicBet Liga, tercera división del balompié danés. En 2024, Blessd sorprendió al mundo adquiriendo el club con el lema “De Medellín para el mundo”, una apuesta que busca abrir puertas a futbolistas cafeteros en Europa. Vásquez, con apenas 19 años, se convierte en pionero de este sueño compartido, demostrando que la unión entre música y deporte puede transformar realidades.

La resiliencia tras salir del DIM y volver a soñar

Detrás del fichaje hay una historia profundamente humana. Vásquez nació en el barrio Belén Rincón, donde dio sus primeros pasos en el fútbol en una cancha de arena que él mismo define como “el patio de mi casa”.

El golpe más duro: su salida del DIM



A los nueve años ingresó a las divisiones menores del Deportivo Independiente Medellín, con el que jugó torneos como el Babyfútbol y procesos de selección Antioquia y selección Colombia sub-17. Sin embargo, tras casi 11 años en el DIM, llegó el golpe más duro: su salida del club a los 20 años. Sebastián cayó en la frustración, dejó de competir profesionalmente y se refugió en los partidos de microfútbol en su barrio, incluso en encuentros apostados. “Yo sentía que mi fútbol había terminado, que mis sueños estaban perdidos”, confesó. El giro inesperado llegó cuando fue invitado por amigos cercanos a Blessd y Dímelo Jara a disputar torneos barriales. Allí, recuperó confianza y mostró su talento. La dupla artística y deportiva vio en él un potencial que no debía desperdiciarse. “Nosotros queremos darte ese empujón que tanto necesitas. Demuéstranos y la oportunidad va a llegar”, le dijeron.



El debut en Europa y el mensaje de Blessd

En enero de este año, Vásquez ingresó a Dímelo Jara F.C., donde se preparó con disciplina, esperando su chance. La llamada no tardó en llegar: viajaría a Dinamarca para unirse al Vendsyssel FF. “Blessd me dijo: ‘Sebas, esta es su última bala, aprovéchela y rómpala’”, recuerda con emoción.

¿Qué significa este logro para Medellín y el fútbol colombiano?

Hoy, Vásquez encarna el espíritu de resiliencia y esperanza. Su debut en el fútbol europeo es motivo de orgullo para su familia, para Medellín y para todo el país. Para Blessd, este es apenas el inicio: “Este es apenas el comienzo de una historia que seguirá marcando huella”, escribió en sus redes sociales. El joven volante sabe que su camino apenas comienza, pero su historia ya inspira a miles de niños que sueñan con llegar al profesionalismo. Desde la arena de Belén Rincón hasta los estadios de Dinamarca, Sebastián Vásquez demuestra que con fe, disciplina y apoyo, los sueños más lejanos pueden hacerse realidad.