La historia de Sebastián Vásquez, el joven de Belén Rincón que se convirtió en futbolista profesional en Dinamarca

El talento colombiano sigue cruzando fronteras. Sebastián Vásquez, un joven mediocampista formado en la cantera de Dímelo Jara F.C., acaba de hacer historia al convertirse en el primer jugador de este club en dar el salto al fútbol profesional, firmando con el Vendsyssel FF de Dinamarca, equipo propiedad del cantante urbano colombiano Blessd.
Su fichaje no solo representa un logro personal, sino también un acontecimiento importante para la academia antioqueña y una nueva ventana para el fútbol colombiano.
Le puede interesar: Arsenal, con el colombo-español Christian Mosquera, ganó en su visita a Bilbao