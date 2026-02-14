Video | ¿Bien expulsado? Así fue la entrada irresponsable de Francisco Chaverra que dejó al DIM con 10 en el partido contra Pereira

Una irresponsabilidad del futbolista vallecaucano Francisco Chaverra dañó el plan de trabajo que el entrenador del Medellín, Alejandro Restrepo, había hecho para el partido contra el Deportivo Pereira, válido por la séptima fecha del Apertura 2026. Corría el minuto 27 del encuentro cuando el central del partido, Andrés Rojas, lo expulsó.
Chaverra vio la roja casi un minuto después de que el delantero del Pereira, Marco Pérez, anotó el tanto que puso en ventaja al elenco matecaña. La jugada de la anotación de los dirigidos por Arturo Reyes empezó con un error en el ataque del cuadro antioqueño que terminó en un contraataque que inició Yuber Quiñones, a quien Francisco intentó marcar de atrás para cortar la jugada.
Sin embargo, Chaverra llegó mal desde atrás y, por un lado, empujó al rival por la espalda para que fuera al suelo, mientras que de otra parte lo pisó en el Talón de Aquiles. La jugada terminó en la anotación que abrió el marcador en el Atanasio porque el árbitro dio la continuidad, a pesar de la falta.