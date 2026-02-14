Pánico en la autopista: hombres se enfrentaron a machete encima de una tractomula

En un video grabado por periodistas de EL COLOMBIANO, se ven por los menos seis hombres armados agrediéndose sobre la tractomula que transitaba por la autopista norte, a la altura de la UVA Aguas Claras en el sector de Niquía, en el municipio de Bello. La gresca no pasó a mayores gracias a la intervención del Ejército.

Momentos de terror vivieron los conductores que se movilizaban por el norte del Valle de Aburrá, al caer la tarde de este sábado en la autopista norte, cuando al parece un grupo de barristas que viajaban como polizones en una mula se enfrentaron con machetes.

La temeraria pelea desató el pánico entre los conductores que terminaron por detener el tráfico y alertar al conductor del tractocamión de lo que sucedía, mientras en el remolque, los polizones se atacaban con armas blancas.

Por fortuna, el sonido de las bocinas alertó a un grupo de soldados –al parecer, adscritos al batallón Pedro Nel Ospina que queda justo en esa zona– quienes arribaron al lugar y detuvieron la riña de inmediato. En el video se puede ver como un soldado alcanzó a uno de los agresores. Los demás implicados, al parecer, huyeron del lugar.

Por ahora no se sabe si la riña dejó heridos o si los sujetos involucrados fueron capturados poco después.

Los sucesos protagonizados por polizones son bastante comunes. El cuatro de agosto del año pasado dos personas que, al parecer, viajaban como polizones en un camión resultaron muertos y uno más quedó gravemente herido en un accidente de tránsito en ese mismo sector de la ciudad.

En abril, la tragedia fue mayor. Cinco personas, todas integrantes de una misma familia, fallecieron al ser aplastados por unas bobinas de acero que se rodaron en un camión de carga. Los hechos se registraron sobre las 4:00 de la mañana en el kilómetro 49+245, en el sector El Comino, jurisdicción del municipio de Caldas, Sur del Valle de Aburrá. Las víctimas se movilizaban como polizones sobre este vehículo que cubría la ruta Buenaventura-Guarne.

Según datos de la Policía de Tránsito, cada día las autoridades bajan entre 90 y 160 polizones de los camiones en las carreteras de Antioquia.