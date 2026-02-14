Pánico en la autopista: hombres se enfrentaron a machete encima de una tractomula

Momentos de terror vivieron los conductores que se movilizaban por el norte del Valle de Aburrá, al caer la tarde de este sábado en la autopista norte, cuando al parece un grupo de barristas que viajaban como polizones en una mula se enfrentaron con machetes.
En un video grabado por periodistas de EL COLOMBIANO, se ven por los menos seis hombres armados agrediéndose sobre la tractomula que transitaba por la autopista norte, a la altura de la UVA Aguas Claras en el sector de Niquía, en el municipio de Bello. La gresca no pasó a mayores gracias a la intervención del Ejército.