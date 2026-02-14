x

La violencia no cede: hallan ocho cabezas humanas junto a panfletos en Ecuador

Según el Ministerio del Interior de ese país, 2025 fue el año más violento en su historia con 9.216 homicidios intencionales.

  • Con un saldo de 9.216 homicidios, el año 2025 ha sido el más violento en la historia de Ecuador. Foto EL COLOMBIANO-REFERENCIA
Agencia AFP
hace 1 hora
La policía de Ecuador anunció este sábado que localizó ocho cabezas humanas junto a panfletos con la leyenda “prohibido robar”, con lo que suman 13 los restos hallados en el último mes en el país.

Le puede interesar: Drones con glifosato: la “arriesgada” apuesta de Colombia y EE. UU. para frenar cultivos ilícitos

Las cabezas fueron encontradas en la provincia costera del Guayas (suroeste), uno de los principales escenarios de las cruentas disputas entre bandas de narcotraficantes que han convertido al país en el más violento de América Latina con 54 asesinatos por cada 100.000 habitantes en 2025 –equivalentes a uno cada hora–, una cifra récord, según el Ministerio del Interior.

Cerca de los sacos que contenían las cabezas “había varios panfletos” con “la leyenda prohibido robar”, dijo el coronel Marcelo Castillo, comandante de la policía en Guayas.

Castillo dijo que la principal hipótesis de la masacre es el enfrentamiento “entre grupos delictivos”.

Las víctimas fueron asesinadas en la vecina provincia costera de Manabí, según el coronel, donde el 11 de enero fueron encontradas cinco cabezas humanas colgadas y exhibidas junto a un panfleto de advertencia en la playa turística y de pescadores de Puerto López.

Ecuador, en guerra contra el narcotráfico, está ubicado entre Colombia y Perú, los mayores productores mundiales de cocaína. Por sus estratégicos puertos sobre el Pacífico oriental sale un 70% de esa droga, principalmente hacia Estados Unidos y Europa.

La nación sudamericana, un codiciado corredor para el narco, decomisó unas 227 toneladas de drogas en 2025, según cifras oficiales.

Entre los 10 países más violentos del mundo

A finales del mes de enero, el Ministerio del Interior de Ecuador informó que 2025 ha sido el año más violento en la historia del país, pues cerró con 9.216 homicidios. Según las cifras oficiales, en comparación con 2024, los homicidios tuvieron un incremento del 30,48%.

Entre otras cosas, el informe del Ministerio del Interior reveló que la mayoría de estas muertes, es decir, más 3.200, fueron de personas de entre 25 y 34 años, y más de 2.000 fueron personas entre 18 y 24 años. El 91% de las víctimas fueron hombres.

Esas cifras ubicaron a Ecuador entre los 10 países más violentos del mundo. Según el informe Conflict Watchlist 2026 de la organización Datos de Ubicación y Eventos de Conflictos Armados (ACLED, en inglés), en 2025 ese país registró la tasa de homicidios más alta de América Latina por tercer año consecutivo.

La escalada de la violencia afecta a una porción cada vez mayor de la población de Ecuador. El año anterior, del 70 % de los 18 millones de habitantes del país estuvieron expuestos a la violencia del crimen organizado, más que cualquier otro país de Latinoamérica y el Caribe, lo que sitúa a Ecuador entre los 10 países con mayor violencia del mundo, según el informe.

