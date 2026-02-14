La violencia no cede: hallan ocho cabezas humanas junto a panfletos en Ecuador

La policía de Ecuador anunció este sábado que localizó ocho cabezas humanas junto a panfletos con la leyenda “prohibido robar”, con lo que suman 13 los restos hallados en el último mes en el país.
Las cabezas fueron encontradas en la provincia costera del Guayas (suroeste), uno de los principales escenarios de las cruentas disputas entre bandas de narcotraficantes que han convertido al país en el más violento de América Latina con 54 asesinatos por cada 100.000 habitantes en 2025 –equivalentes a uno cada hora–, una cifra récord, según el Ministerio del Interior.
Cerca de los sacos que contenían las cabezas “había varios panfletos” con “la leyenda prohibido robar”, dijo el coronel Marcelo Castillo, comandante de la policía en Guayas.
Castillo dijo que la principal hipótesis de la masacre es el enfrentamiento “entre grupos delictivos”.