La Selección Colombia Femenina enfrenta a Venezuela en un partido clave: ¿dónde y cómo verlo?

El seleccionado nacional femenino que dirige el técnico caleño Ángelo Marsiglia busca hoy (8:00 p.m.), en el estadio Olímpico Pascual Guerrero de Cali, ganar un partido decisivo por la lucha por clasificar al Mundial de Brasil 2027. El rival será Venezuela, que lidera la tabla de posiciones con 8 puntos; Colombia es cuarta con 7, los mismos que Argentina y Chile, pero la diferencia de gol posiciona a las cafeteras más abajo que las gauchas y australes.
La triple fecha FIFA de abril empieza con el partido ante Venezuela, pero la selección también enfrentará a Chile y Argentina, tres compromisos cruciales. El equipo nacional tiene una mezcla importante de experiencia y juventud bajo la dirección del estratega vallecaucano. La encargada de liderar el equipo, principalmente en ataque, es la delantera del Real Madrid, Linda Caicedo.