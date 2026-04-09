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La Selección Colombia Femenina enfrenta a Venezuela en un partido clave: ¿dónde y cómo verlo?

El equipo cafetero se encuentra ante una gran oportunidad de liderar la tabla de la liga de naciones y sueña con el Mundial 2027.

  • La Selección Colombia le ha ganado a Venezuela en 15 ocasiones de las 19 veces que se han enfrentado. La vinotinto ganó en una ocasión y hay 3 empates. FOTO: FCF
    La Selección Colombia le ha ganado a Venezuela en 15 ocasiones de las 19 veces que se han enfrentado. La vinotinto ganó en una ocasión y hay 3 empates. FOTO: FCF
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 2 horas
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El seleccionado nacional femenino que dirige el técnico caleño Ángelo Marsiglia busca hoy (8:00 p.m.), en el estadio Olímpico Pascual Guerrero de Cali, ganar un partido decisivo por la lucha por clasificar al Mundial de Brasil 2027. El rival será Venezuela, que lidera la tabla de posiciones con 8 puntos; Colombia es cuarta con 7, los mismos que Argentina y Chile, pero la diferencia de gol posiciona a las cafeteras más abajo que las gauchas y australes.

La triple fecha FIFA de abril empieza con el partido ante Venezuela, pero la selección también enfrentará a Chile y Argentina, tres compromisos cruciales. El equipo nacional tiene una mezcla importante de experiencia y juventud bajo la dirección del estratega vallecaucano. La encargada de liderar el equipo, principalmente en ataque, es la delantera del Real Madrid, Linda Caicedo.

Además de Caicedo, el liderazgo recae en varias futbolistas que tienen experiencia y que actualmente juegan en grandes equipos del mundo, como Catalina Pérez (Racing de Estrasburgo), Daniela Caracas (Espanyol), Daniela Montoya (Gremio), Gisela Robledo (Corinthians), Ana María Guzmán (Palmeiras), Katherine Tapia (Palmeiras), Lorena Bedoya (Cruzeiro), Manuela Pavi (Toluca), Mary José Álvarez (Olympique Marsella), Wendy Bonilla (Pumas), Valerin Loboa (Portland), Luisa Agudelo (San Diego Waves), Manuela Vanegas (Brighton) y Jorelyn Carabalí (Boston Legacy).

Hay dos ausencias de peso, con historia y presente, que seguramente aportarían al plantel. Ellas son Catalina Usme del América de Cali y la delantera Mayra Ramírez; ambos nombres son sinónimos de gol. Catalina es la goleadora histórica de la selección; su ausencia se debe a una decisión técnica por parte del seleccionador Marsiglia. Por su parte, Mayra, la artillera de la selección en las últimas competencias, no jugará por lesión.

Posible liderato de la Tricolor

Si las cafeteras logran la victoria ante Venezuela hoy, y Chile y Argentina empatan, la selección sería líder parcial de la Liga de Naciones con 10 puntos. Cabe recordar que las dos primeras clasificadas al finalizar la competición van directo a la Copa del Mundo, mientras que el tercer y cuarto puesto van a repechaje. El partido de esta noche será transmitido por los canales RCN y Caracol TV. Y el duelo ante Chile será el martes en el Pascual.

Lea también: DIM vs. Nacional se jugará con las dos hinchadas: ¿apuesta acertada o decisión arriesgada?

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