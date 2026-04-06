Colombia, a sacar “categoría” contra Chile en el Sudamericano sub-17 de Paraguay

Tienen algo de presión. El buen fútbol que mostró, hace un año, en la Costa Caribe colombiana la Selección Colombia sub-17 dirigida por Fredy Hurtado en el Sudamericano de la categoría, sigue en la retina de muchos aficionados. Ese equipo fue finalista: perdió por penaltis en el estadio Jaime Morón de Cartagena, contra Brasil, la posibilidad de conseguir el segundo título de su historia. Por eso, la expectativa sobre el seleccionado que Hurtado llevó a la edición del torneo que se juega en Paraguay es alta.

Es claro que no es la misma generación de jugadores. Sin embargo, el entrenador mostró tener buen ojo y una idea de juego clara. No obstante, el fin de semana, contra Ecuador en su debut en el torneo, no se vieron bien. A pesar de tener un futbolista más, los criollos no lograron conseguir la victoria. Es cierto que no perdieron, pero las circunstancias apuntaban a que podrían quedarse con el triunfo.

No ocurrió. Sin embargo, como manifestó el futbolista Santiago Vallecilla, lo importante fue no perder en el debut. Además, en la interna de la Selección ya piensan, superados los nervios del debut, en empezar a sumar puntos que los metan en la pelea por un cupo a la fase final en el duelo de este martes contra Chile (6:00 p.m., hora de Colombia), válido por la tercera fecha del Sudamericano –en la primera descansaron–.

Los cafeteros se enfrentarán con un seleccionado chileno que viene con buen tiempo de descanso –no jugó en la segunda jornada–, y que sacó un empate 1-1 ante Uruguay en su primera presentación. “Nosotros tenemos jugadores que pueden entrar a sumar. Chile es un buen rival. Es importante sumar de a tres. Hay que ganar con nuestros argumentos porque hay equipos que tienen transiciones rápidas. Tendremos un plan para poder ganar”, aseguró el entrenador Hurtado.