¿Colombia arruinará el sueño de la Selección Venezuela de clasificar a su primer Mundial?

Se quitaron un peso de encima y se les notaba. Antes del juego contra Bolivia, había tensión en torno a la Selección Colombia. No tanto en la interna, porque los jugadores siempre confiaron en que llegaría la clasificación al Mundial de Norteamérica 2026, sino en los aficionados, que tenían dudas sobre si los criollos lo alcanzarían o no.
Sin embargo, después de la victoria 3-1 ante Bolivia del jueves pasado, por la penúltima fecha de las eliminatorias a la Copa del Mundo que se disputará entre junio y julio del próximo año en Canadá, Estados Unidos y México, aseguraron el cupo a la séptima cita mundial de su historia.