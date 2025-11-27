x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Falleció Conrado Osorio, recordado actor de Padres e Hijos, a los 49 años

El actor había luchado contra un cáncer de colon que deterioró progresivamente su salud hasta producirle una metástasis en el cuello. Sus colegas lamentan con profundo dolor su deceso.

  • Murió a los 49 años el actor de Padres e Hijos, Conrado Osorio; sus colegas lamentan la partida. FOTO: Tomada de Instagram
    Murió a los 49 años el actor de Padres e Hijos, Conrado Osorio; sus colegas lamentan la partida. FOTO: Tomada de Instagram
El Colombiano
El Colombiano
27 de noviembre de 2025
bookmark

El mundo de la televisión lamenta la muerte del actor Conrado Osorio, de 49 años, quien batalló contra un cáncer de colon que había hecho metástasis en su cuello y lo obligó a someterse a radioterapia. Sin embargo, su salud se fue deteriorando paulatinamente hasta terminar con su vida.

A él lo recordamos por su participación en Padres e Hijos, una serie colombiana que estuvo al aire durante 16 años —desde su estreno en 1993 hasta su final en 2009—.

Entérese: Fiscalía mexicana confirmó investigación contra Raúl Rocha, copropietario de Miss Universo por tráfico de drogas y armas

La noticia fue confirmada en la tarde de este jueves por su hermano, el periodista deportivo Jhon Jairo Osorio, quien a través de sus redes sociales expresó su tristeza y su deseo de recordarlo como un ser especial que entregó su talento a la televisión colombiana.

“Te voy a extrañar, per sobre todo te voy a recordar feliz y te voy a honrar siempre. La vida me premió con un hermano que fue un parcero, un cómplice, un amigo, un confidente y un referente. Buen viaje. Me siento orgulloso de ti, de tus películas, de tus terquedades, de tus regaños y de tus enseñanzas”, escribió en un post el periodista y compartió una foto de ambos.

Y agregó: “La diste toda. En algún momento seguiremos las conversaciones de hospital... ¡Te quedé debiendo varios cuentos! Te amo, hermano”.

El actor había celebrado sus cumpleaños recientemente, exactamente el 26 de octubre, un momento en el que agradeció a Dios por los momentos vivis cerca a su familia y amigos.

“En este dia que está terminando solo quiero decir: DIOS GRACIASSSSS Por tanto por estos años de vida, por mi Familia y Amigos por tantas personas regalandome una oración por mi recuperación ; se siente bonito y llena el alma. DIOS PADRE que se haga tu voluntad (sic)”, había escrito el día de sus cumpleaños.

El anuncio de su muerte deja un profundo vacío entre colegas, seguidores y quienes crecieron viendo su trabajo en la televisión nacional, especialmente en producciones que marcaron a generaciones enteras. Su talento y su cercanía con el público lo convirtieron en una figura recordada con cariño dentro de la industria colombiana.

Con información de Colprensa - Vanguardia*

Siga leyendo: ¿Raúl Rocha, presidente de Miss Universo, estaría involucrado en una red de tráfico de drogas y armas? Esto se sabe

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida