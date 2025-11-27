Los aportes cuestionados, el evento y una factura omitida: detalles de la acusación del CNE contra Ricardo Roa, ¿qué le puede pasar en Fiscalía?

El Consejo Nacional Electoral (CNE) ordenó compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación para que investigue a Ricardo Roa, quien fue gerente de la campaña presidencial del Pacto Histórico en 2022, por hechos que el organismo identificó durante el proceso administrativo sancionatorio, en el que estableció presuntas irregularidades en la financiación, el reporte de gastos y la administración de los recursos de primera y segunda vuelta presidenical.
Contexto: CNE sancionó a la campaña presidencial de Petro por violación de topes por más de $3.500 millones y pide a Fiscalía investigar a Ricardo Roa
El fallo establece que Roa, identificado en la resolución como gerente nacional de la campaña, tenía la responsabilidad exclusiva de autorizar gastos, firmar contratos y aprobar cualquier operación contable. En su versión libre, él mismo afirmó haber mantenido un reporte continuo y directo a la plataforma Cuentas Claras, lo que, para el CNE, confirmaba su control centralizado sobre la gestión económica.
Adicionalmente, el coordinador de riesgos de donaciones indicó que el gerente era quien daba la aprobación final para recibir aportes, tras verificar los filtros internos.
Con este marco, la resolución sostiene que cualquier ingreso, contratación u operación presupuestal pasaba por su revisión, lo que permite establecer un nivel de responsabilidad directa sobre los hechos investigados.