Prográmese | Hora y dónde ver a David Alonso en el Gran Premio de Brasil

Luego del susto que se llevó el pasado 1 de marzo en Tailandia cuando sufrió una caída y fue arrollado por el piloto Filip Salač, el colombiano David Alonso está listo para buscar la hazaña en Brasil, junto a su compañero Dani Holgado en el Mundial de Moto2, en el Autódromo Internacional de Goiânia-Ayrton Senna. Afortunadamente, no sufrió ninguna fractura, y este viernes ya estuvo en las prácticas libres en el Goiânia-Ayrton Senna, con la ilusión de tener un gran fin de semana para darle una alegría a su equipo y a los aficionados colombianos que estarán pendientes de su actuación.

En Colombia, la competencia se podrá ver este fin de semana, sábado y domingo a través de ESPN El sábado, la jornada de clasificación será transmitida desde las 10:40 a. m., por ESPN 4 y Disney+; mientras que la carrera el domingo será a las 9:45 a. m. y se podrá ver por ESPN 2 y Disney+. “Tengo muchas ganas de poder competir en Brasil después del accidente de Tailandia. Lo más positivo es que no tengo ninguna lesión y lo primero será ver que todo va correctamente y que pueda pilotar cómodo”, comentó. Asimismo, mencionó que “tenía muchas ganas de conocer un circuito nuevo, ya que muchas veces es difícil encontrar un nuevo circuito. Llegamos a un trazado donde todos tendremos que empezar de cero y donde tendremos que pilotar con instinto porque no tenemos datos para analizar”.

En las declaraciones dadas para la página de su equipo, Alonso concluyó que “es divertido en ese aspecto, así que trataremos de aprender lo más rápido posible. El domingo, lo primordial será acabar la carrera”. Este sábado el colombiano saldrá en busca de la pole position para la competencia que se disputará el domingo en el Autódromo Internacional de Goiânia-Ayrton Senna. Hay que recordar que este es el segundo año de Alonso en Moto2, tras su debut en 2025, siendo noveno en la clasificación general con un total de 153 puntos. En 2025, Alonso tuvo una victoria en el Gran Premio de Hungría, al igual que podios en Australia (2°) y Portugal (3°), que le permitieron terminar en el Top-10 de la temporada, su primera, tras venir de ser campeón en Moto3, con récord de victorias (14).

Acción también en Moto JP

Los especialistas describen que la segunda fecha Moto JP se desarrollará en un circuito rápido y técnico que promete espectáculo desde la primera vuelta. Espn, que transmitirá para Colombia las competencias del fin de semana, informó que, “en la categoría reina, el paddock llega tras tres semanas de pausa luego del GP de Tailandia, en el que Marco Bezzecchi se quedó con la victoria, escoltado por Pedro Acosta y Raúl Fernández”.