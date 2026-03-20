Prográmese | Hora y dónde ver a David Alonso en el Gran Premio de Brasil

Luego del susto que se llevó el pasado 1 de marzo en Tailandia cuando sufrió una caída y fue arrollado por el piloto Filip Salač, el colombiano David Alonso está listo para buscar la hazaña en Brasil, junto a su compañero Dani Holgado en el Mundial de Moto2, en el Autódromo Internacional de Goiânia-Ayrton Senna.
Afortunadamente, no sufrió ninguna fractura, y este viernes ya estuvo en las prácticas libres en el Goiânia-Ayrton Senna, con la ilusión de tener un gran fin de semana para darle una alegría a su equipo y a los aficionados colombianos que estarán pendientes de su actuación.