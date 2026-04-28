Iván Ramiro Sosa volvió a ganar después de cuatro años y ya es líder del Tour de Turquía

Pasaron tres años y 192 días para que Iván Ramiro Sosa volviera alzar los brazos en señal de triunfo ante la élite del ciclismo mundial.

Este martes, durante la tercera etapa del Tour de Turquía, el ciclista colombiano, considerado uno de los mejores escaladores de la última década, triunfó en el recorrido de 132.7 kilómetros entre Marmaris y el final en alto en Kıran, donde se convirtió en líder de la competencia.

“Su perseverancia y disciplina te llevan donde quieres llegar. Eres mi guerrero”, escribió su madre Telma en una historia de su WhatsApp al enterarse de la victoria de su hijo, quien hace olvidar que hace pocos meses tuvo que pasar por el quirófano.

En los últimos años, Sosa no comprendía por qué de un momento a otro su cuerpo no reaccionaba a lo que su mente le dictaba cuando estaba sobre la bicicleta. Un extraño dolor se apoderó de él, hasta que en 2025, al hallar la causa de su malestar, se vio obligado a frenar su carrera deportiva.

El gran amigo y escudero de Egan Bernal en el Androni–Sidermec, equipo italiano en el que ambos abrieron sus alas para volar alto en el ciclismo; ese mismo corredor que guio a Bernal en 2017 para conquistar el Tour de l’Avenir y con quien compartió en el poderoso elenco británico Ineos Grenadiers, vivió momentos amargos al sufrir endofibrosis en la arteria ilíaca, una afección común en ciclistas que reduce el flujo sanguíneo a las piernas y por la que debió ser operado en julio pasado para corregir ese problema vascular que limitaba su rendimiento.

Lea: Sosa, rutero que fabrica su futuro en Europa

De rodar a un ritmo sorprendente por las cumbres más emblemáticas de Europa, Sosito, como le dice de cariño Egan, terminó luego en camilla y sin saber si volvería a ser ese hombre competitivo, como lo demostró cuando conquistó la Vuelta a Burgos en 2018 y 2019, el Tour de La Provence en 2019 o la Vuelta a Asturias y el Tour de Langkawi en 2022.

Sin embargo, tras la cirugía y la rehabilitación, todo empezó a cambiar para el único colombiano que ha podido vencer a la gran maravilla del ciclismo actual, el esloveno Tadej Pogacar, sobre quien triunfó en el recorrido montañoso de 35.9 kilómetros entre Moutiers y Méribel, en los Alpes franceses, donde el ahora cuatro veces campeón del Tour galo arribó esa vez tercero.

En febrero pasado, durante el exigente Nacional de ruta disputado en Zipaquirá, Sosa, que desde 2025 corre para el equipo español Kern Pharma, evidenció su gran recuperación física al terminar en el segundo lugar luego de un gran mano a mano con Bernal, quien retuvo el título.

“Lograr esa medalla de plata fue algo muy bonito. Hacía como cuatro años no tenía esas sensaciones de andar de esta manera. La lesión que tuve fue complicada, porque era duro detectar lo que tenía, por fortuna se le pudo dar solución y es grandioso comenzar así la temporada. Esto me da un plus de motivación para lo que viene”, aseguró en ese momento Sosa, quien ahora, en Turquía, impuso sus condiciones como escalador.

Con la tranquilidad y sensatez que lo caracterizan al hablar, este martes agradeció a quienes estuvieron con él en su momento complicado.

“Estoy muy contento, muy feliz, porque he pasado un periodo muy malo donde no sabía qué pasaba. Este triunfo es para todas las personas que me han ayudado: mi esposa, mi hijo, mi familia y, por supuesto, el equipo”.

Iván Ramiro, quien a falta de 4.8 kilómetros atacó en esa pendiente para hacer la diferencia ante sus demás rivales, venció con un tiempo de 3h:40.25. Lo escoltaron en la jornada el australiano Sebastian Berwick (Caja Rural), a 9 segundos, y el francés Nicolas Breuillard (TotalEnergies), a 15.

En la general, Sosa aventaja por 13 segundos a Berwick y por 21 a Breuillard.

Este miércoles, en la cuarta fracción, se recorrerán 130.4 km entre Marmaris y Fethiye.

“La victoria nos da mucha confianza. Sabemos que hay corredores muy fuertes, así que intentaremos defender la general”, se ilusiona Sosa, quien no gana un título desde Langkawi en 2022.

Siga leyendo: Tras triunfo en Asturias, Nairo Quintana mide sus fuerzas en el Tour de Romandía