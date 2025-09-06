Sinner y Alcaraz librarán un inédito tercer asalto en la final del US Open

Carlos Alcaraz, con un rotundo triunfo ante Novak Djokovic, y Jannik Sinner se citaron para otra eléctrica final en el Abierto de Estados Unidos, la tercera de Grand Slam consecutiva entre las dos jóvenes estrellas del tenis. La hegemonía en el circuito del español Alcaraz y del italiano Sinner, de 22 y 24 años, empieza a alcanzar cotas nunca vistas en su deporte. Lea: ¿Alcaraz o Sinner? Los favoritos para quedarse con el US Open; conozca todos los detalles del último Grand Slam del año La presencia de ambos en la final del domingo en Nueva York garantiza que los ocho trofeos de Grand Slam en liza entre 2024 y 2025 hayan caído en sus manos. Alcaraz y Sinner serán además el primer dúo en enfrentarse en tres finales de Grand Slam en una misma temporada en la era Abierta (desde 1968). Sinner, el tenista más joven en llegar a las cuatro finales grandes en un año, cayó en junio ante Alcaraz en Roland Garros y le devolvió el golpe en julio en Wimbledon. En total el italiano encadena cinco finales grandes seguidas, con un saldo hasta ahora de tres victorias. “Para el deporte es genial tener rivalidades. Alcaraz es alguien que me empujó al límite”, remarcó el italiano, orgulloso de su actual cadena de éxitos. “Cinco finales consecutivas de Grand Slam, es algo grande”, destacó. “Nunca habría pensado que haría esto cuando me convertí en profesional”.

El presidente estadounidense, Donald Trump, acudirá a Flushing Meadows para el duelo del domingo del que, para sumar más picante, su vencedor saldrá también como número uno mundial. Ese mismo doble botín ya lo capturó Alcaraz en 2022, cuando alzó su primer trofeo grande en Nueva York y con 19 años se erigió en el líder más joven de la ATP. Por el momento, el español se cobró el viernes varias facturas frente a Djokovic al vencerlo 6-4, 7-6 (7/4) y 6-2. “Es un gran sentimiento estar otra vez en la final del US Open, se siente increíble”, declaró Alcaraz. “Estoy mandando un mensaje de que este es mi nivel, no es algo excepcional”, dijo el murciano, que encadena ocho torneos seguidos llegando a la final.

Novak no se rinde

Ante Djokovic, el español dominó el primer set sin necesidad de su mejor tenis, superó una fase de nervios en el segundo y aceleró después ante el desplome físico del serbio. El gigante balcánico, de 38 años, aceptó con tanta resignación como elegancia que terminará la temporada sin su ansiado título 25 de Grand Slam. Derribado en las cuatro semifinales grandes, ‘Nole’ reconoció la superioridad de Sinner y Alcaraz pero confirmó que persistirá en la caza de la vigesimoquinta estrella. “Todavía quiero jugar una temporada completa de Grand Slam el próximo año”, avanzó. “Voy a intentar llegar a las finales y luchar por otro título al menos”. Sinner y Alcaraz “son demasiado buenos”, admitió Djokovic, que ante el español no pudo usar su ventaja mental tras las victorias en los Juegos Olímpicos de París el año pasado y en los cuartos del Abierto de Australia en enero. “Me quedé sin energía después del segundo set”, indicó. “Ganarle a Novak siempre es especial”, reconoció de su lado Alcaraz, encantado también con la presencia el domingo de Trump. “Creo que es un privilegio para los torneos tener al presidente de cada país apoyándolos”, afirmó. “Intentaré no darle mucha atención, no quiero ponerme nervioso por ello, pero para el US Open y para el tenis es muy bueno que venga el presidente”.

Sinner pidió asistencia médica