Sinner y Alcaraz librarán un inédito tercer asalto en la final del US Open

Carlos Alcaraz, con un rotundo triunfo ante Novak Djokovic, y Jannik Sinner se citaron para otra eléctrica final en el Abierto de Estados Unidos, la tercera de Grand Slam consecutiva entre las dos jóvenes estrellas del tenis.
La hegemonía en el circuito del español Alcaraz y del italiano Sinner, de 22 y 24 años, empieza a alcanzar cotas nunca vistas en su deporte.
Lea: ¿Alcaraz o Sinner? Los favoritos para quedarse con el US Open; conozca todos los detalles del último Grand Slam del año
La presencia de ambos en la final del domingo en Nueva York garantiza que los ocho trofeos de Grand Slam en liza entre 2024 y 2025 hayan caído en sus manos.
Alcaraz y Sinner serán además el primer dúo en enfrentarse en tres finales de Grand Slam en una misma temporada en la era Abierta (desde 1968).
Sinner, el tenista más joven en llegar a las cuatro finales grandes en un año, cayó en junio ante Alcaraz en Roland Garros y le devolvió el golpe en julio en Wimbledon.
En total el italiano encadena cinco finales grandes seguidas, con un saldo hasta ahora de tres victorias.
“Para el deporte es genial tener rivalidades. Alcaraz es alguien que me empujó al límite”, remarcó el italiano, orgulloso de su actual cadena de éxitos.
“Cinco finales consecutivas de Grand Slam, es algo grande”, destacó. “Nunca habría pensado que haría esto cuando me convertí en profesional”.