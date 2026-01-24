Dramática clasificación: Sinner sobrevivió al calor y los calambres para avanzar a octavos de final del Abierto de Australia

Jannik Sinner tuvo que sobreponerse al calor y a los calambres para clasificar a octavos de final del Abierto de Australia, donde no estará la japonesa Naomi Osaka, que decidió abandonar el certamen justo antes de su partido de tercera ronda. La jornada estuvo marcada por el calor asfixiante en Melbourne, lo que llevó a los organizadores a aplicar su “protocolo para calores extremos” por primera vez en la quincena.



Todos los partidos disputados en las pistas desprovistas de techo fueron interrumpidos, mientras el mercurio rondaba los 35°C y se alcanzaba el nivel máximo de 5 en la “escala de estrés térmico” implantada por el Abierto de Australia. Los partidos interrumpidos en las pistas anexas no se reanudaron hasta casi cinco horas después.

Sinner afectado por los calambres

“Si quiero llegar lejos aquí y el resto de la temporada tengo que jugar (bien) cuando hace calor”, declaró Sinner tras su victoria con parciales de 4-6, 6-3, 6-4, 6-4 contra el estadounidense Eliot Spizzirri (85 del ranquin ATP), que disputaba por primera vez el cuadro principal en Melbourne. “Primero tuve calambres en las piernas, después en el brazo, después por todos lados”, confesó el número dos del mundo. En busca de un quinto título de Grand Slam, el italiano se enfrentará el lunes a su compatriota Luciano Darderi (25º) por una plaza en cuartos. Un tercer jugador italiano también se metió entre los 16 mejores: Lorenzo Musetti (5º), que eliminó al checo Tomas Machac (24º) por 5-7, 6-4, 6-2, 5-7, 6-2 en 4 horas 27 minutos.

“Con el calor sabía que sería una gran pelea”, subrayó Musetti, semifinalista en Wimbledon en 2024 y de Roland Garros en 2025, pero clasificado el sábado para sus primeros octavos de final en Melbourne. Musetti se enfrentará el lunes a Taylor Fritz (9º). El estadounidense puso fin al último Abierto de Australia para el veterano suizo Stan Wawrinka (139º del mundo con 40 años) con un 7-6 (7/5), 2-6, 6-4, 6-4. El triple vencedor de torneos de Grand Slam recibió un breve homenaje al final de su partido, que concluyó saboreando una cerveza con el director del torneo Craig Tiley.

Novak Djokovic también avanzó

Diez veces laureado en Melbourne, Novak Djokovic se impuso 6-3, 6-4, 7-6 (7/4) al neerlandés Botic van de Zandschulp (75°) en un partido en el que precisó de los servicios médicos por unas molestias en el tobillo. El serbio de 38 años sueña con elevar en Melbourne a 25 su récord de títulos de Grand Slam. Pero antes de eso deberá enfrentarse al checo Jakub Mensik (17º), que derrotó al estadounidense Ethan Quinn (80º). Djoko se mostró satisfecho en conferencia de prensa de haber ganado “nueve sets de nueve” posibles desde el inicio del torneo, y se disculpó por un gesto de contrariedad por el que casi golpea involuntariamente la cara de una recogepelotas con la pelota. Ben Shelton (7º) y Casper Ruud (13º) también ganaron este sábado y se verán las caras en octavos.



Iga Swiatek cedió un set

En el cuadro femenino, la principal víctima de la jornada fue la japonesa Naomi Osaka (17ª), quien se declaró baja antes de su juego de tercera ronda contra la australiana Maddison Inglis (168ª). Campeona en Melbourne en 2019 y 2021, la antigua número uno del mundo sufre, según los organizadores, una “lesión abdominal”. La polaca Iga Swiatek (2ª), por su parte, dejó escapar su primer set del torneo contra la rusa Anna Kalinskaya (33ª), a la que se impuso finalmente 6-1, 1-6, 6-1.