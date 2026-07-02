¿Tiene un Toyota o un Volvo? La SIC alerta sobre estos 13 modelos por defectos de fábrica

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) hizo un llamado a los propietarios de varios modelos de Toyota y Volvo en Colombia para que verifiquen si sus vehículos hacen parte de campañas de seguridad vigentes, luego de detectar posibles defectos de fábrica que podrían incrementar el riesgo de accidentes o incluso de incendios.
A través de sus canales oficiales, la entidad recordó que las inspecciones y reparaciones derivadas de estas campañas no tienen ningún costo para los consumidores y recomendó acudir a un concesionario o taller autorizado para confirmar si el vehículo está incluido.
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