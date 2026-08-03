Colombia tiene nuevo campeón mundial de lucha: Jovanni Tovar conquistó el oro en Bakú

La lucha olímpica colombiana vivió el pasado fin de semana uno de los capítulos más importantes de su historia. El santandereano Jovanni Tovar se proclamó campeón de los 55 kilogramos en el Campeonato Mundial Sub-17 disputado en Bakú, Azerbaiyán, tras vencer con contundencia al uzbeko Jakhongir Tulkunov por 11-0 en la final.
Con una grata actuación durante todo el certamen, celebrado entre el 27 de julio y el 2 de agosto, el colombiano brilló gracias a un alto nivel técnico y táctico que no dio margen de reacción a sus rivales. En semifinales, por ejemplo, superó por superioridad técnica al estadounidense Chase Karenbauer, ratificando que era uno de los grandes favoritos al oro.
Tovar se convirtió en el primer luchador colombiano en conquistar un campeonato mundial masculino. Además, mejoró notablemente lo realizado en el Mundial Sub-17 de Atenas 2025, donde había ocupado la quinta posición.