Del podio al hospital y de vuelta a la vida: la historia de resiliencia del campeón colombiano Julián Restrepo

Todos sabemos, en teoría, que la vida puede cambiar de un momento a otro. Lo escuchamos, lo repetimos, lo vemos en historias ajenas. Pero casi siempre creemos que ese golpe repentino le ocurre a otros, nunca a nosotros. Hasta que ocurre. La historia del deportista colombiano Julián Restrepo Jaramillo es un recordatorio crudo de esa fragilidad, pero también una prueba luminosa de que incluso en los momentos más oscuros se puede volver a empezar.

Julián conocía bien la victoria. En 2021, en Brasil, se consagró campeón panamericano de Descenso de Montaña (DHI), un logro que celebró con orgullo y emoción. Las imágenes de ese triunfo recorrieron sus redes sociales como testimonio de años de sacrificio, riesgo y pasión por el ciclismo de montaña. Mientras su hermano, Juan David Restrepo, hacía historia en el ciclismo de ruta, Julián escribía la suya en las pistas más extremas, desafiando la gravedad y el miedo.



Ese título parecía ser apenas el comienzo. Todo indicaba que vendrían más podios, más viajes, más celebraciones. Pero la vida, impredecible y dura, tenía otros planes.

En septiembre de 2024, cuando se dirigía a su trabajo en motocicleta, un automóvil lo embistió por detrás. El impacto fue brutal. Julián quedó inconsciente. Su moto quedó destrozada. Su cuerpo, quebrado.

“La moto se me explotó, tuve dos fracturas en la columna, en la C8 y en la L1”, relataría después.

En cuestión de segundos, el campeón pasó de volar en bicicleta a enfrentarse al mayor temor de cualquier deportista: no volver a caminar.