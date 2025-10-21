De la mano de Quintero y Cuadrado, Colombia competirá con 14 ciclistas en Mundial de pista-2025

Cuando se le recuerda a Kevin Quintero que en los últimos tres años ha sido podio en los Mundiales de ciclismo de pista, el vallecaucano de inmediato empieza a sonreír mientras su rostro denota orgullo.

Por otra parte, al preguntarle a su compatriota Stefany Cuadrado cuáles son sus expectativas para encarar su primer Mundial de mayores, el cual se celebrará esta semana en el Velódromo de Peñalolén de Santiago de Chile, no duda en responder, con la seguridad que la caracteriza, que su enfoque está en terminar en el podio.

Ambos velocistas, bajo la dirección de John Jaime González, lideran el grupo de 14 ciclistas colombianos que competirán entre este miércoles y domingo en el certamen de la categoría, el cual contará con la presencia de 1.008 participantes en representación de 38 países.

Quintero, ya con 26 años de edad, buscará su segundo título mundial tras el logrado en Glasgow, Escocia-2023. Allí triunfó en el keirin, prueba en la que también fue bronce en Saint-Quentin-en-Yvelines, Francia-2022 y Ballerup, Dinamarca, el año pasado. Quintero, quien reside en Medellín desde hace ya diez años, viene de ganar, por primera vez, las cuatro medallas de oro en el Nacional con sede en Cali hace dos semanas. Venció en velocidad equipos, individual, kilómetro y keirin; las mismas carreras, en femenino, en las que también se impuso Cuadrado, de 19 años de edad.

“Me siento feliz por la preparación que traigo. Es una forma deportiva muy buena de cara al Mundial. Tras lo hecho en el Nacional, me afianzo y esto me da un poco más de tranquilidad, me da a entender de que las cosas van bien encaminadas”, indicó Kevin Santiago, de gran roce internacional y con participación en los Olímpicos de 2024 en París.

“Claro que sueño con lograr mi segundo título mundial. Es por lo que me esfuerzo diariamente. Vengo juicioso, haciendo las cosas bien, la ilusión en Chile es grande”, agregó Quintero.