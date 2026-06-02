Lina Marcela Hernández, primera líder de la Vuelta a Colombia-2026

Los gratos resultados que logra Lina Marcela Hernández en el ciclismo son fuente de inspiración. Este martes se convirtió en la primera líder de la Vuelta a Colombia Femenina tras imponerse en la etapa inaugural entre Chía y Tocancipá, sobre 120,8 kilómetros. Si triunfo, tras 3 horas 23 minutos y 37 segundos, cobra aún más valor al recordar que hace apenas unos meses estuvo al borde de una tragedia que incluso puso en duda su futuro deportivo.

La pedalista antioqueña, que pertenece al equipo Orgullo Paisa, sufrió un grave accidente durante el Tour de El Salvador el 18 de enero pasado. En ese episodio, cuando faltaban apenas dos kilómetros para concluir la primera etapa, disputada con llegada al Parque Cuscatlán, se vio involucrada en una caída múltiple. En medio del incidente salió despedida de su bicicleta y terminó impactando contra una cerca de jardín que había quedado averiada tras un accidente vehicular ocurrido previamente en la zona.

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La situación era dramática. Una de las varillas metálicas expuestas de la estructura se le incrustó en la región pélvica, penetrando cerca de 13 centímetros. Por precaución, los primeros equipos médicos evitaron retirarla en el lugar debido al riesgo de lesiones internas. Posteriormente, los bomberos cortaron gran parte del metal y Hernández fue trasladada a un hospital, donde fue intervenida por un equipo multidisciplinario conformado por urólogos, ginecólogos, ortopedistas y cardiólogos. La cirugía resultó exitosa y, afortunadamente, la varilla no comprometió órganos vitales.

Tras un largo proceso de recuperación, Lina volvió a subirse a una bicicleta el pasado 19 de febrero, un regreso que hoy encuentra recompensa con su victoria y liderato en la ronda nacional.

Esta vez salió victoria por delante de la venezolana Lilibeth Chacón (Eneicat), segunda, y Jannie Salcedo (Pato Bike), tercera.

Este miércoles, en la segunda fracción, se recorrerán 115,8 kilómetros entre los municipios de Cota y Guaduas.

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