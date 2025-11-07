Murió el jugador de fútbol americano Marshawn Kneeland tras huir de la policía: había enviado mensajes de despedida a su familia

Marshawn Kneeland, jugador de fútbol americano de los Dallas Cowboys, falleció en un aparente suicidio tras una persecución nocturna con la policía en Frisco (Texas), según informaron ayer jueves autoridades locales.

Los Cowboys informaron de la muerte de Kneeland sin detallar las causas.

El defensor, de 24 años, se encontraba en su segunda temporada con la franquicia texana.

La policía de Frisco, un suburbio de Dallas, reportó unas horas después que Kneeland fue hallado muerto en un “posible suicidio”.

El jugador, según el reporte policial, no atendió en la noche del miércoles un pedido de detenerse en la carretera por parte de agentes de seguridad de Texas, dando inicio a una persecución a la que se sumaron unidades de la policía de Frisco.