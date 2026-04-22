Melanie Doggett: la niña de 14 años que corre más rápido los 100 metros que algunas profesionales

Mientras el mundo del atletismo sigue sorprendido por las marcas del australiano Gout Gout (18 años), quien ya supera registros de Usain Bolt a su edad, la rama femenina no se queda atrás. El pasado fin de semana, la estadounidense Melanie Doggett, de solo 14 años, dejó estupefactos a los aficionados durante el Bill Thorn Invitational en Georgia, donde registró 11.01 segundos en los 100 metros planos, marca que la proyecta como la futura gran estrella de la velocidad.
La prensa especializada, incluyendo a World Athletics y Olympics.com, la describe como una “atleta generacional”. Su tiempo en la prueba reina fue más rápido que el de muchas profesionales y, desde ya, es una fuerte candidata para representar a Estados Unidos en futuros ciclos olímpicos, incluso para Los Ángeles 2028 si mantiene su progresión. Sus 11.01 la convertirían automáticamente en la plusmarquista absoluta de varios países europeos, como España, lo que dimensiona el nivel de esta juvenil.