Melanie Doggett: la niña de 14 años que corre más rápido los 100 metros que algunas profesionales

La prensa especializada, incluyendo a World Athletics y Olympics.com, la describe como una “atleta generacional”. Su tiempo en la prueba reina fue más rápido que el de muchas profesionales y, desde ya, es una fuerte candidata para representar a Estados Unidos en futuros ciclos olímpicos, incluso para Los Ángeles 2028 si mantiene su progresión. Sus 11.01 la convertirían automáticamente en la plusmarquista absoluta de varios países europeos, como España, lo que dimensiona el nivel de esta juvenil.

Mientras el mundo del atletismo sigue sorprendido por las marcas del australiano Gout Gout (18 años), quien ya supera registros de Usain Bolt a su edad, la rama femenina no se queda atrás. El pasado fin de semana, la estadounidense Melanie Doggett, de solo 14 años, dejó estupefactos a los aficionados durante el Bill Thorn Invitational en Georgia, donde registró 11.01 segundos en los 100 metros planos, marca que la proyecta como la futura gran estrella de la velocidad.

La superioridad de Doggett en la competencia fue abrumadora: la segunda en la meta fue Sabrina McGhie, con 12.27 , según reseñó Mundo Deportivo. Esta actuación del sábado 18 de abril la sitúa como la segunda atleta Sub-18 más rápida de la historia, solo por detrás del récord mundial de Candace Hill (10.98), con la salvedad de que Melanie lo logró con apenas 14 años.

Melanie compite para Landmark Christian High School en Georgia y se encuentra en su primer año de secundaria (Freshman, Clase de 2029). Aunque su fuerte son los 100 y 200 metros, también destaca en los 400 metros (53.55) , lo que da cuenta de su versatilidad. Su progresión ha sido constante: en 2023 batió el récord nacional Sub-13 de EE. UU. en los 100m (11.53) y en 2025 fue la segunda joven de 14 años más rápida en los 200m (22.94).

Su talento no se limita al hectómetro. El 4 de abril de 2026, en los Florida Relays, registró 22.80 segundos en los 200 metros planos, demostrando una resistencia a la velocidad poco común para su juventud. Además, en los 60 metros (bajo techo) posee una marca de 7.17 segundos (febrero de 2025), el mejor registro histórico para su edad en su momento.

Jhonley Mosquera, entrenador de velocidad de la Liga Antioqueña de Atletismo, asegura que la marca de Doggett es sumamente representativa: “Ese registro serviría para estar en una Olimpiada. En Colombia ninguna mujer, juvenil o mayor, ha hecho ese tiempo, y en Sudamérica es muy relevante”. Aunque advierte sobre la gestión de su carrera: “Hay que esperar el trabajo que realicen con ella, porque en Estados Unidos se presentan registros muy altos en esas categorías, pero al llegar a la adultez muchos atletas desaparecen rápido”.

En la misma línea se pronunció el profesor Raúl Díaz, también adscrito a la liga paisa. “Sobre Melanie Doggett, es innegable que estamos ante un gran talento; sin embargo, en el atletismo estamos acostumbrados a ver atletas de temprana edad con rendimientos excepcionales. Ante esto, surgen dos posibilidades: que la deportista sea una superdotada que deslumbra con entrenamientos moderados, o que esté sometida a un entrenamiento temprano intensivo. Sobre esto último, la World Athletics hace constantes recomendaciones de prevención, pues más del 90% de los atletas juveniles no logran trascender a la categoría de mayores. Por ello, hay que tener mucha precaución”.

Díaz agregó que a Doggett la comparan frecuentemente con su compatriota Candace Hill, quien compitió y ganó en Cali y en el Mundial Sub-20 de Polonia, pero al dar el salto a la categoría absoluta no logró deslumbrar de la misma manera.

“Existen atletas de rendimiento temprano y otros de maduración tardía, así como especialistas precoces. Solo el tiempo dirá si Doggett tiene esa proyección real, pues son muy pocos los que mantienen marcas de élite desde la niñez hasta la élite. En países de alta competencia, algunos entrenadores caen en la especialización temprana —el famoso “síndrome del niño campeón”—, donde el atleta deja de disfrutar el deporte y, aunque gane pronto, a largo plazo enfrenta problemas de agotamiento”.

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Raúl Díaz aclara que hay excepciones, pues existen deportistas que rindieron en todas las etapas, como Usain Bolt o Kirani James (de Granada), quien fue campeón en las categorías menores, juveniles y mayores. Por el contrario, figuras como Shelly-Ann Fraser-Pryce o Elaine Thompson-Herah no fueron estrellas en su temprana juventud y aparecieron con fuerza recién en la edad adulta.

Y puntualiza que el atletismo es tan diverso que permite ver todo tipo de panoramas y no existe una verdad absoluta. “Precisamente por este fenómeno, los campeonatos de la categoría Sub-18 (U18) llegaron a cancelarse en su momento; sin embargo, este año se retomarán estas competencias para menores. Al final, se intenta regular y legislar bajo la evidencia científica, pero el mercado a veces dicta sus propias leyes. Este es un tema que, sin duda, tiene mucho de largo y de ancho”.

Pero tratándose de una joya como Melanie Doggett, en un país que es una potencia atlética, se espera que sepan proyectar su talento hasta llevarla al olimpo del deporte.

¿Cuáles son los récords mundiales y olímpicos?

Para tener una referencia de la proyección de Melanie, basta decir que el actual récord mundial de los 100 metros planos femenino es de 10.49 segundos, logrado por la estadounidense Florence Griffith-Joyner (“Flo-Jo”) el 16 de julio de 1988 en Indianápolis, durante las pruebas clasificatorias para los Juegos Olímpicos de Seúl. Este es uno de los registros más longevos de la élite atlética, pues ni siquiera figuras de la talla de Elaine Thompson-Herah o Shelly-Ann Fraser-Pryce han podido batirlo.

Por su parte, la marca olímpica le pertenece a la jamaicana Thompson-Herah, con 10.61 segundos, establecida el 31 de julio de 2021 durante las justas de Tokio. Más recientemente, en París 2024, la medalla de oro fue para Julien Alfred (Santa Lucía), quien se coronó con un tiempo de 10.72.