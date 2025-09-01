Millonario que le quitó a un niño la gorra que le regaló un tenista se pronunció; esto fue lo que dijo

Uno de los torneos más importantes del tenis a nivel mundial ha dejado una escena que despertó el repudio de algunos en las redes sociales cuando un tenista se acercó a una de las gradas para regalarle su gorra a un niño, sin embargo, esta fue tomada por un adulto que se quedó con el obsequio que era para el menor. La escena ocurrió en el US Open al finalizar el partido entre el polaco Kamil Majchrzak y el ruso Karen Khachanov. Allí el oriundo de Polonia se acercó luego de haber ganado a compartir con la afición. Lea también: Novak Djokovic lanzó dura crítica al US Open: “Olor a marihuana está por todas partes” En ese instante, Majchrzak le dio la gorra a un niño, sin embargo, esta rápidamente fue interceptada por un adulto, quien la tomó y la guardo en medio de sus pertenencias, dejando al niño defraudado por lo que había sucedido.

Tras la indignación desatada en redes se iniciaron campañas para identificar al hombre. Esta dio frutos exponiendo al asistente, pues se trata de un director ejecutivo de una empresa europea. Piotr Szczerek es el CEO de la empresa polaca Drogbruk, una compañía de pavimentación líder en Polonia fundada en 1999 por Szczerek y su esposa. Tras lo sucedido, el empresario tuvo que limitar los comentarios en sus redes.

¿Qué dijo Szczerek, el hombre que tomó la gorra que era para el niño?

Tras lo sucedido, el director ejecutivo de Drogbruk publicó un comunicado en sus redes sociales ofreciendo disculpas. “Debido a la situación que ocurrió durante el partido de Kamil Majchrzak en el US Open, me gustaría disculparme claramente con el niño herido, su familia, así como con todos los fans y el jugador en persona”, escribió en su cuenta de Instagram.

“He cometido un gran error. En las emociones, en la multitud regocijándose después de la victoria, estaba convencido de que el jugador de tenis se inclina su sombrero en mi dirección”, explicó Szczerek, agregando que tuvo una “concepción errónea” de lo que estaba pasando en ese momento por lo que sacó su mano para guardar el artículo. “Esta no era mi intención, pero eso no cambia el hecho de que lastimé al chico y decepcioné a los fans. El sombrero se lo regalaron al niño, y disculpas a la familia. Eso espero”, agregó. El CEO mostró a través del comunicado una intención de reparar lo sucedido luego de ese partido. “Participaré aún más activamente en las iniciativas de apoyo a los niños, niñas y adolescentes y acción contra la violencia y el odio. Creo que sólo a través de acciones se puede reconstruir lo que se ha perdido: confianza”, subrayó.

De acuerdo con medios polacos, el hombre ha tenido vínculos con el deporte corriendo maratones y desde lo empresarial ha financiado competencias nacionales e internacionales. Inclusive, tiene un programa llamado Drogbruk Team que apoya a jóvenes atletas de Polonia.

¿Qué ha pasado con el menor al que le iban a obsequiar la gorra?

Tras lo ocurrido, el tenista que no se había dado cuenta de lo ocurrido usó sus redes sociales para buscar al menor al que le habían arrebatado el detalle. “Después de mi partido, no me di cuenta de que la gorra no le había llegado al chico. Por suerte, tengo suficientes. ¿Pueden ayudarme a encontrarlo?”, publicó en una historia.

Kamil Majchrzak publicó una historia para encontrar al menor. Foto: redes sociales

Gracias a lo viral de la publicación y a la gestión de algunos colaboradores del US Open, el niño fue localizado. “Estoy impresionado con el poder de Internet. Lo encontramos. Ya está todo arreglado”, posteó el tenista polaco junto al menor.