Millonario que le quitó a un niño la gorra que le regaló un tenista se pronunció; esto fue lo que dijo

Uno de los torneos más importantes del tenis a nivel mundial ha dejado una escena que despertó el repudio de algunos en las redes sociales cuando un tenista se acercó a una de las gradas para regalarle su gorra a un niño, sin embargo, esta fue tomada por un adulto que se quedó con el obsequio que era para el menor.
La escena ocurrió en el US Open al finalizar el partido entre el polaco Kamil Majchrzak y el ruso Karen Khachanov. Allí el oriundo de Polonia se acercó luego de haber ganado a compartir con la afición.
Lea también: Novak Djokovic lanzó dura crítica al US Open: “Olor a marihuana está por todas partes”
En ese instante, Majchrzak le dio la gorra a un niño, sin embargo, esta rápidamente fue interceptada por un adulto, quien la tomó y la guardo en medio de sus pertenencias, dejando al niño defraudado por lo que había sucedido.