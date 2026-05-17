David Alonso superó siete puestos en Cataluña, tras magnífica estrategia en Moto2

Un sexto puesto, dadas como estaban las circunstancias para David Alonso durante el fin de semana en Montmeló, es maravilloso. El colomboespañol superó ampliamente la producción realizada durante los primeros entrenamientos y las clasificaciones previas. Si bien el pasado sábado 16 de mayo el número 80 de Aspar Team logró superar la Q1 “in extremis” y se metió en Q2, lo de este domingo 17 de mayo es para aplaudir. Arrancó en el decimotercer puesto y con varias estrategias logró superar 7 puestos al final de la carrera. No más de media vuelta se había llevado a cabo desde la largada cuando David Alonso se ubicó en el octavo lugar. Tan solo segundos le bastaron para superar cinco posiciones de entrada, aprovechando el pelotón interno tras la ondeada de la bandera a cuadros.

Cursando la cuarta vuelta del certamen, por primera vez logró hacerse con el sexto puesto tras superar al australiano Senna Agius. Todo indicó que los problemas de su Kalex quedaron atrás, y se acercaba cada vez a la línea del 1:41.00 que promediaban los dueños del podio parcial. Posterior a unas cuatro vueltas de idas y venidas con Agius, el corredor de raíces colombianas cayó hasta el décimo puesto en el giro número 10. La agresividad del circuito catalán llevó a los pilotos de la grilla a regular un poco más los neumáticos, razón por la cual el de Aspar Team disminuyó su ritmo y por ende perdió posiciones. David Alonso también venía arrastrando un dolor en el hombro derecho tras una caída en los días previos a Le Mans. Todo indicó que la única manera de sacar la carrera en España adelante era con estrategia pura.

David Alonso en modo estratega

Hay que recordar que las motos de la categoría Moto2 no tienen tanta regulación electrónica como sí se adjudica a las de la categoría reina, MotoGP. Alonso entendió a la perfección, supo darle manejo a su puño derecho y no esforzó su moto más de lo necesario. No fue hasta la vuelta 17, con Senna Agius, Alonso López y Filip Salac por delante, que el colomboespañol hizo adelantos de forma paulatina hasta hacerse con la casilla número 6 en la penúltima vuelta. Seguramente, si había un par de vueltas más, Alonso lograba el quinto y hasta el cuarto lugar, ya que sus neumáticos mostraron mejor forma en el ocaso de la carrera frente a los de su compañero Daniel Holgado (5.°) e Iván Ortola (6°). Alonso logró el sexto lugar cuando la bandera a cuadros marcó el final de la carrera. Sumó 10 puntos en Cataluña y se ubica quinto en el Mundial de MotoGP con 55 unidades, a 46,5 del líder Manuel González, quien se hizo con la victoria tras superar a Celestino Vietti en las últimas tres vueltas. Le puede interesar: Circuito Pony Malta, la nueva apuesta que traerá lo mejor del automovilismo con el duelo de los Montoya en Barranquilla