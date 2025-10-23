Escándalo sacude a la NBA: detienen a estrella de los Miami Heat, un entrenador y decenas de personas por red de apuestas ilegales

Un grave escándalo tiene en la mira a más de 30 personas, entre ellas un jugador de los Miami Heat y un entrenador de la Asociación Nacional de Baloncesto (NBA por sus siglas en inglés) por su presunta participación en apuestas ilegales en los partidos en Estados Unidos. Las capturas también están relacionadas con partidas de póker amañadas y vinculadas al crimen organizado (familias mafiosas).
De acuerdo con la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York, los implicados habrían usado información no pública sobre el rendimiento de algunos jugadores y equipos, que incluía datos sobre lesiones o decisiones que podían afectar las estadísticas de los partidos, según informó la comisionada de policía de Nueva York, Jessica Tisch.
Entre los detenidos se encuentran Chauncey Billups, entrenador de los Portland Trail Blazers; Terry Rozier, integrante de los Miami Heat; y el exbasquetbolista Damon Jones, quien jugó para los Milwaukee Bucks y los Cleveland Cavaliers.