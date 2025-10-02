LeBron afronta “emocionado” su temporada 23 en la NBA: “No sé cuándo será el final”

Repartiendo bromas y risas, LeBron James se enfundó el uniforme de Los Angeles Lakers en la presentación de su temporada 23 en la NBA, en la que no dio ninguna pista de sus planes de retirada.

“No sé cuándo será el final, pero sé que es mucho más pronto que tarde”, se limitó a decir el máximo anotador histórico de la NBA en el día de atención a medios de los Lakers.

King James iniciará el 21 de octubre su vigesimotercera temporada, otro récord que fija en la liga de básquet norteamericana, rodeado de una enorme incertidumbre sobre su futuro.

El pasado junio, después de otra amarga eliminación en playoffs, LeBron ejecutó su opción para renovar por un año en lugar de firmar un nuevo contrato con los Lakers.

Esta situación desató especulaciones sobre la posibilidad de que solicite el traspaso a otro equipo, que podría brindarle más opciones de pelear por su quinto anillo, o a que se marche a final de temporada como agente libre.

“Estoy súper comprometido”, respondió James en las instalaciones de la franquicia en El Segundo, al sur de Los Ángeles.

“Estoy emocionado por hoy, estoy emocionado por la oportunidad de poder jugar el deporte que amo por otra temporada”, aseguró.