1.000 km seguidos en bici en el velódromo Martín “Cochise” Rodríguez, el récord Guinness por el que va Néstor Cuadrado

Néstor Cuadrado desafiará ese recorrido por quienes luchan en silencio contra la depresión y la desesperanza.

  • Néstor Cuadrado busca, con sus desafíos en bicicleta, inspirar a las personas a que salgan adelante en medio de sus dificultades. “Un reto por quienes aún luchan” es el eslogan de su siguiente desafío. FOTO CORTESÍA ALTA MONTAÑA
Jheyner A. Durango Hurtado
Deportes

hace 6 horas
Néstor Cuadrado quedará en la historia del ciclismo de Colombia como uno de los hombres que, montado en bicicleta, se atrevió a hacer lo imposible o, quizá, lo impensable.

Ahora, el pedalista, quien hace pocos meses creyó que se iba a infartar mientras pedaleaba en medio del sol, el agua, el viento y el frío al escalar, de día y de noche, 44 veces consecutivas durante cinco jornadas el Alto de las Palmas, busca un récord Guinness.

Se le medirá a recorrer 1.000 kilómetros seguidos en una bicicleta de piñón libre en el velódromo Martín Emilio “Cochise” Rodríguez, que tiene una pista de 250 metros de longitud.

La aventura, bajo el eslogan “Un reto por quienes aún luchan”, está programada para el próximo 17 de mayo, para el cual ya empezó a prepararse.

“Para mí es un honor que el mundo se entere de lo que haremos y, como es mi costumbre, también tendrá una dedicatoria especial: va dirigido a todas las personas que han llegado a sentir que su última opción es quitarse la vida y que enfrentan depresión, desesperanza o duelo emocional. Quiero que este esfuerzo sea un mensaje claro: no están solos, su vida importa y siempre existe una posibilidad de volverse a levantar”, asegura el corredor de 37 años, quien a la vez es paramédico y labora en el Inder de Medellín.

Lea: Hazaña: Néstor Cuadrado subió en bicicleta 44 veces el Alto Las Palmas tras cinco días y cuatro noches seguidas

“Por medio de mi esfuerzo y las adversidades con las que me encontraré, quiero ser inspiración para todas esas personas que atraviesan estados mentales complicados, para que entiendan que, a pesar de los obstáculos, siempre hay una solución”, continuó el deportista, casado con Daniela Quiroz, también paramédica, y padre de Ana María, de cinco años.

Para quedar grabado en el histórico libro de referencia anual que retrata proezas humanas, Cuadrado intentará bajar las 27 horas, 31 minutos y 9 segundos que impuso el pedalista esloveno Marko Baloh, quien el 9 de octubre de 2010 consiguió el tiempo más rápido en una distancia de 1.000 kilómetros en bicicleta, en el velódromo cubierto Fassa Bortolo, de Montichiari, Italia, a una velocidad media de 36,24 km/h.

“Mi idea es hacer 27 horas con 29 minutos y darle 4.000 vueltas al famoso escenario en el que siguen saliendo grandes campeones. Quiero tumbar ese récord. Estoy feliz de todo lo que se está presentando. Nunca pensé que hacer todas estas cosas con sentido social fuera a tener un impacto tan positivo en las personas”, comentó Néstor, al expresar que esa buena influencia es lo que lo impulsa a seguir retándose.

Las hazañas de Néstor

En diciembre de 2024, Néstor recorrió 557 kilómetros en bicicleta en el reconocido circuito del Aeroparque Juan Pablo II de Medellín por una buena causa: lograr que las personas que asistían a ver su desafío llevaran regalos para ser donados a niños en Navidad. Esa vez rodó más de 14 horas seguidas.

Luego, en agosto de 2025, se convirtió en el primer ciclista del país en completar un Cuádruple Everesting, superando más de 35.000 metros de desnivel y 1.100 kilómetros de recorrido de manera continua en el Alto de las Palmas. Este consiste en realizar ascensos repetidos en una montaña hasta alcanzar la altura total acumulada de cuatro veces el monte Everest; es decir, 35.392 metros de desnivel. Un año antes, en ese mismo lugar, completó un Doble Everesting.

Ahora, con la ayuda de las marcas que lo patrocinan, este osado corredor colombiano se alista en su bicicleta con la ilusión de conseguir un récord Guinness, para seguir siendo fuente de inspiración y superación para los demás.

Así empezó sus desafíos en bici

El 23 de abril de 2024, Néstor Cuadrado empezó a ganar reconocimiento en el ciclismo aficionado en Antioquia y Colombia gracias a sus aventuras de ultradistancia. Junto a su compañero, el paisa Guillermo Lozano, lograron primero el récord de mayor kilometraje continuo en el Aeroparque Juan Pablo II. En esa ocasión recorrieron 510 kilómetros, tras un registro de 14 horas y 4 minutos.Luego, en agosto, implantó una marca en el Alto de las Palmas al realizar un doble everesting en un tiempo de 30 horas y 29 minutos en movimiento (22 subidas).

Le puede interesar: Néstor recorrió 557 kilómetros en bicicleta en reconocido circuito de Medellín por una buena causa, ¿de qué se trata?

