El dolor de frenar un sueño: Néstor Cuadrado y la valiente lección detrás de su intento de récord mundial en bicicleta

Fallar también hace parte del proceso para lograr lo que se desea. Así lo expresa el ciclista de ultradistancia Néstor Cuadrado, quien en su camino por ser fuente de inspiración a través de impensables desafíos sobre el caballito de carbono no logró romper dos récords mundiales en velódromo, una exigente prueba en la que buscaba recorrer 1.000 kilómetros.

El escenario fue la pista del Martín Emilio “Cochise” Rodríguez de Medellín. Bajo el eslogan “Un reto por quienes aún luchan”, una iniciativa para apoyar a las personas que batallan contra la depresión, Cuadrado buscó el pasado 17 de mayo quedar inscrito en el libro de los Guinness World Records. Un anhelo que, como él mismo dice, sigue más latente que nunca.

El pedalista que nació en Tierralta, Córdoba, hace 38 años, de los cuales 18 ha estado radicado en Antioquia, pretendía quebrar dos marcas en una sola exhibición. Primero, mejorar la distancia recorrida en menos de 24 horas, registro en poder del esloveno Marko Baloh desde el 9 de octubre de 2010, cuando alcanzó los 903,75 kilómetros en el velódromo cubierto Fassa Bortolo, en Montichiari (Italia). La segunda marca consistía en bajar las 27 horas, 31 minutos y 9 segundos que impuso el propio Baloh para la distancia de los 1.000 kilómetros.

Sin embargo, la implacable exigencia de la pista obligó al corredor a bajarse de la bicicleta cuando ya acumulaba nueve horas y media de pedaleo intenso.

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La expectativa era enorme, pues en agosto de 2025 Cuadrado había causado sensación al convertirse en el primer ciclista colombiano en completar un Cuádrulple Everesting en el Alto de las Palmas. En esa hazaña acumuló más de 35.000 metros de desnivel y recorrió cerca de 1.100 kilómetros, subiendo 44 veces el mítico ascenso tras cinco días y cuatro noches seguidas. Ya en 2024, en esa misma montaña, había completado un Doble Everesting.

¿Pero qué le sucedió para que no cumpliera esta vez la durísima prueba en el velódromo?