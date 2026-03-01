El antioqueño Nicolás Echavarría conquista Palm Beach y hace historia para Colombia en el PGA Tour

El antioqueño Nicolás Echavarría firmó una semana soñada en Estados Unidos al conquistar el Cognizant Classic in the Palm Beaches, su tercer título en el PGA Tour y el primero que consigue en territorio estadounidense. Con una ronda final de -5 y un acumulado de -17 en los cuatro días, el antioqueño de 31 años se impuso en uno de los escenarios más exigentes del circuito y volvió a poner la bandera colombiana en lo más alto. Se trata del primer triunfo de un colombiano en suelo estadounidense desde 2019, cuando lo logró Juan Sebastián Muñoz, y la segunda victoria cafetera en el PGA National —sede histórica del torneo, antes llamado Honda Classic— tras la conseguida por Camilo Villegas en 2010. En total, ya son nueve celebraciones colombianas en la historia del PGA Tour: cinco de Villegas, tres de Echavarría y una de Muñoz.

Un cierre dramático La definición fue electrizante. A falta de tres hoyos, el irlandés Shane Lowry tenía una ventaja de tres golpes tras una seguidilla brillante. Sin embargo, el panorama cambió de forma inesperada: Lowry envió la bola al agua en los hoyos 16 y 17 y firmó dos doble bogeys que abrieron la puerta. Echavarría no desaprovechó la oportunidad. Atacó la bandera en el penúltimo hoyo con un tiro de alto riesgo y fue premiado con un birdie decisivo que lo dejó en -17 y con dos golpes de ventaja. El título en Palm Beach quedó sellado mientras su rival cerraba con amargura.

Una semana perfecta Además del trofeo, el colombiano se llevó un premio de 1,72 millones de dólares y aseguró su presencia en el Masters, uno de los grandes objetivos de la temporada. En zona mixta, dejó claro que la victoria no fue casualidad. “Le dije el miércoles a John, mi consejero financiero, que iba a ganar esta semana. Me sentía así, me sentía bien. Estaba tocando la bola muy bien y aquí estamos”, confesó entre risas.