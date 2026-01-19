¿Quiénes son los exjugadores de la NBA que llegaron a reforzar a Paisas para la Liga de Campeones de baloncesto?

Este martes son esperados en Medellín los otros cuatro refuerzos extranjeros que tendrá Paisas para la Liga de Campeones, quienes se unirán a los norteamericanos Brandon Weatherspoon y Eric Crawford, que ya están en la ciudad entrenando para el arranque de la Basketball Champions League Americas (BCL), este 27 de enero. Raúl Pabón, director deportivo del club antioqueño, confirmó que se adelantan los últimos detalles para la contratación de cuatro jugadores foráneos más y un colombiano de experiencia, que reforzarán el grupo dirigido por Daniel Seoane, con miras a la participación en la Liga de Campeones, donde Paisas quiere avanzar en busca de estar entre los cuatro mejores clubes del continente. Además de contar con otro ex-NBA, joven y de gran talla, Paisas tendrá el regreso de un viejo conocido: un jugador que fue campeón de la primera liga con el equipo, junto con un centroamericano de gran rendimiento con su selección, que además ha sido mundialista.

Pabón afirmó: “Estamos muy satisfechos porque la base de los jugadores colombianos que cerraron el torneo se mantiene, y entre los seis extranjeros que tendremos ya están confirmados Eric Crawford y Brandon Weatherspoon, quien desde la semana pasada regresó a la ciudad y empezó a entrenar”. Hay que recordar que Weatherspoon es bicampeón con Paisas y en la temporada pasada regresó a Medellín para reforzar el grupo en la instancia de semifinales y final, siendo uno de los referentes y hombres clave para los dos títulos. Brandon no solo es reconocido y querido por la afición, sino que su efectividad en los lanzamientos, especialmente desde los tres puntos, ha sido vital para que Paisas alcanzara las dos coronas de la Liga Profesional en Colombia. Junto a Eric y Brandon continúan los colombianos Soren de Luque, Leyder Moreno, Luis Almanza, José Lozano, David Ojeda, Esneider Mosquera y Luis Benítez, y a ellos se uniría un poste de amplia trayectoria en la Liga y con la Selección Colombia.

¿Cuáles son las características de los nuevos refuerzos de Paisas?

Pabón describió uno a uno los cuatro refuerzos extranjeros que se unirán a Paisas para la Basketball Champions League Americas (BCL). “Uno de los jugadores que llega juega en la posición de ala-pívot, es un viejo conocido de la afición paisa, un deportista nacido en Bahamas que fue campeón con nosotros en el primer semestre, mide 2,03 metros de estatura y viene de jugar en Israel con un registro promedio de 6,5 rebotes por partido”. Reseñó también que su aporte será muy importante y que la adaptación será fácil, pues ya conoce la ciudad, el sistema de juego y en el primer campeonato fue clave para que Paisas contara con la ofensiva más potente de la Liga. Otro de los refuerzos es un norteamericano de 23 años, que juega en la posición de base, mide 1,87 metros y tuvo un paso por la NBA con los quintetos de Dallas y Houston. Además, cuenta con amplia experiencia en la G League, donde se destacó notablemente. Sobre este jugador, Pabón afirma:“Cuenta con una gran capacidad para el armado y precisión para anotar, algo que será muy importante para el equipo”. De igual manera, mencionó que también llegará a Paisas un centroamericano que ha sido vital con su selección tanto en las confrontaciones regionales como en el Mundial. Cumple la función de base, mide 1,88 metros y cuenta con un potencial anotador, con promedios superiores a 20 puntos por partido, con experiencia en torneos internacionales como la AmeriCup, la Basketball World Cup 2027 Americas Qualifiers y la AmeriCup 2025 Central American Pre-Qualifiers, siendo figura con la selección de Nicaragua.

Finalmente, mencionó que el otro refuerzo es un venezolano, referente de su selección, que ha jugado en Colombia, por lo que conoce cómo juega Paisas. Sobre el refuerzo colombiano, Pabón sostuvo que se trata de un poste con estatura superior a los dos metros, que ha sido selección nacional y campeón de la Liga Profesional en el país, con amplia experiencia y buena trayectoria.

¿Cómo se han preparado para el torneo?

Desde este miércoles, con el grupo completo, el técnico Daniel Seoane empezará a pulir el sistema de juego que Paisas ha desarrollado tanto en las competencias locales como en las internacionales. El objetivo en el arranque de la Liga de Campeones es ganar las dos victorias en casa, para luego buscar, como visitante, otros dos juegos y así asegurar su paso a la siguiente ventana de la competencia. Hay que recordar que los duelos ante Astros de México y Caimanes del Llano serán los días 27 y 29 de enero, en el coliseo Iván de Bedout, a las 7:40 p. m. En el Grupo A, integrado por Caimanes, Astros y Paisas, clasificarán dos equipos a la siguiente ventana. En esta fase serán seis duelos (dos en casa y dos como visitante ante cada rival). Los dos primeros quintetos avanzarán a los cuartos de final, que se disputarán en marzo, para buscar el paso a la semifinal y la Final Four. En la pasada edición de la Liga de Campeones de América, Paisas avanzó hasta los cuartos de final, fase en la que fue eliminado por Flamengo, que terminó coronándose campeón.

De acuerdo con lo expuesto por Jorge Saldarriaga, presidente de Paisas, la participación del equipo en la Champions requiere una inversión de 350.000 dólares; por ello, el respaldo de los aficionados, adquiriendo las boletas que ya están a la venta para esa primera fase en enero, es indispensable. “La meta de Paisas es superar las 3.000 boletas vendidas para esta primera ventana de competencia, ya que, además del gran espectáculo que se verá en el Iván de Bedout, este es el punto de equilibrio para compensar la gran inversión que hará el equipo en pago de nómina y montaje del espectáculo, con las especificaciones que exige la FIBA”, concluyó Saldarriaga.

¿Cómo llegan los rivales de Paisas?

Sobre los quintetos de Astros de México y Caimanes del Llano, Pabón sostuvo que ya conocen a varios de sus refuerzos y que, en el caso de los manitos, tienen un grupo muy competitivo. “Astros, además de contar con la base de la selección de México, sumó a su nómina a jugadores de gran nivel, que pasaron por la G League, un ex-NBA, así como un ala-pívot de Jamaica y un alero de República Dominicana, todos con gran talla y mucho talento”. Se refiere a Michael Carrera (Venezuela), los norteamericanos Chris Perry, Daishon Smith y Trey Burke, quien fue seleccionado en el top-10 del Draft de la NBA en 2013 y elegido como uno de los mejores novatos de la NBA en 2014. Junto a ellos están los mexicanos Paul Stoll, Víctor Álvarez, Diego Willis, Israel Gutiérrez y Karim Rodríguez, además del dominicano Adonys Henríquez y el jamaiquino Tyran De Lattibeaudiere.

Caimanes del Llano, por su parte, aún no anuncia refuerzos, pero el equipo continúa bajo la dirección del técnico Jaime Ortiz, quien lo llevó a ser subcampeón en el primer semestre de la Liga Profesional de 2025, perdiendo la final ante Paisas.

¿Cuáles son los precios de la boletería?