El colombiano Pedro Juan Moreno ganó las 24 Horas de Daytona virtual

El piloto colombiano Pedro Juan Moreno volvió a poner la bandera tricolor en lo más alto del automovilismo, esta vez desde el exigente mundo de la simulación, al conquistar la victoria en las 24 Horas de Daytona de iRacing (Split 2), una de las competencias especiales más prestigiosas y concurridas del calendario anual de esta plataforma.
Moreno compitió con el equipo argentino Byte.500, compartiendo el volante del prototipo LMP2 junto a Santiago Baztarrica y Henry Cubides, en una carrera multiclase que replicó con notable realismo el desafío que supone la mítica prueba de resistencia en el Daytona International Speedway. El evento virtual sirvió como antesala de las 24 Horas de Daytona reales, que se disputarán el próximo 25 de enero, y reunió a algunos de los equipos más competitivos del ecosistema global de los esports.
Durante 24 horas ininterrumpidas de carrera simulada, el circuito de Daytona fue escenario de un desafío total: cambios dinámicos de día y noche, gestión del tráfico entre categorías, relevos estratégicos de pilotos y una exigencia constante en concentración y precisión. En ese contexto, el trío conformado por Moreno, Baztarrica y Cubides firmó una actuación impecable. No solo se quedaron con la pole position, sino que construyeron una victoria de punta a punta, liderando la competencia desde el inicio hasta la bandera a cuadros dentro del Prime Time del Split 2.