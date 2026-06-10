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Santiago Buitrago da batalla en el Tour Auvernia Ródano-Alpes

Tras cuatro etapas, el bogotano evidencia solidez de cara a las etapas de montaña que se avecinan. Al lado de Tejada y Martínez, esperan estar a la altura de corredores como Ayuso, Seixas y Del Toro.

  • Santiago Buitrago, quien saluda en la imagen, cuenta con el respaldo de sus compañeros en el Tour Auvernia Ródano-Alpes. FOTO X-Bahrain
    Santiago Buitrago, quien saluda en la imagen, cuenta con el respaldo de sus compañeros en el Tour Auvernia Ródano-Alpes. FOTO X-Bahrain
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

hace 2 horas
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Hace poco más de un mes, Santiago Buitrago (Bahrain) salió antes de lo imaginado del Giro de Italia, una partida que causó dolor por el gran estado de forma en el que llegaba.

El ciclista bogotano sufrió contusiones y una conmoción cerebral, lo que forzó su abandono en la segunda etapa al quedar involucrado en una caída cuando restaban 22 kilómetros para la meta en Veliko Tarnovo. Ahora en Francia, durante el Tour Auvernia Ródano-Alpes, antes conocido como Dauphiné Liberé, el colombiano, ya recuperado, vuelve a sorprender con su buen nivel. Está en la pelea por los puestos de honor ante los favoritos.

Tras la cuarta etapa celebrada este miércoles, de 167.4 kilómetros entre Le Puy-en-Velay y Montrond-les-Bains, donde ganó el estadounidense Quinn Simmons (Lidl – Trek) luego de integrar la fuga del día, Buitrago escaló al puesto 17 de la general, la cual sufrirá grandes cambios, sobre todo este viernes y sábado, cuando llegue la alta montaña.

Lea: ¡Memorable! Santiago Buitrago ganó la etapa 17 del Giro de Italia

En ese territorio, el colombiano, así como otros compatriotas, tendrán un gran desafío entre los candidatos al podio. Buitrago cede 1.21 minutos con el líder, el local Alex Baudin (EF Education – EasyPost).

Entre los referentes, el español Juan Ayuso (Lidl – Trek) es quinto, a 47 segundos; el francés Paul Seixas (Decathlon), de 19 años y nueva figura del pedalismo mundial, es décimo, a un minuto; mientras que el mexicano Isaac del Toro (UAE) se ubica 14°, a 1.16.

Por su parte, el huilense Hárold Tejada (Astana) es 23°, a 1.54; y el cundinamarqués Daniel Felipe Martínez (Bora), 26°, a 3.05.

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Esas diferencias se reducirán en gran medida desde el viernes con el final en alto, de primer nivel, en Crest-Voland, o el sábado, cuando se celebre la jornada con el final en la cima del Grand Colombier.

Hoy en la quinta fracción, luego de un comienzo ondulado, se llegará en terreno plano, y después de 195,8 kilómetros, a Parc des Oiseaux Villars-les-Dombes.

Colombia goza de protagonismo en la historia de esta carrera que sirve de preámbulo para el Tour de Francia. Antes conocida como el Dauphiné, Martín Alonso Ramírez la ganó en 1984, Luis Alberto Herrera en 1988 y 1991 y Daniel Martínez, presente en la actual edición, se consagró campeón en 2020.

Sigue leyendo: La ruta al Tour de Francia no se detiene: el plan de Vingegaard y Pogacar, y los colombianos que entran en acción

Bloque de preguntas y respuestas:

¿En qué puesto está Santiago Buitrago tras la cuarta etapa del Tour Auvernia Ródano-Alpes?
Santiago Buitrago terminó la cuarta etapa ubicado en el puesto 17 de la clasificación general. El colombiano se encuentra a 1 minuto y 21 segundos del líder Alex Baudin y mantiene opciones de mejorar su posición con la llegada de las etapas de alta montaña.
¿Por qué las próximas etapas son clave para Santiago Buitrago en el Tour Auvernia Ródano-Alpes?
Las jornadas del viernes y sábado incluyen finales en alto, uno de ellos en Crest-Voland y otro en la cima del Grand Colombier. Estos recorridos suelen favorecer a los escaladores y podrían permitirle a Buitrago reducir diferencias con los corredores que lo preceden en la clasificación general.
¿Cómo llega Santiago Buitrago al Tour Auvernia Ródano-Alpes después de abandonar el Giro de Italia?
El colombiano afronta la carrera francesa tras recuperarse de las contusiones y la conmoción cerebral que sufrió durante una caída en la segunda etapa del Giro de Italia. Después de ese episodio, ha mostrado nuevamente un buen nivel competitivo y se mantiene entre los corredores que buscan avanzar en la clasificación general.
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