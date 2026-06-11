Ciclismo colombiano brilla en el exterior: victorias de Santiago Mesa y Róbigzon Oyola en Portugal y Canadá

El ciclismo colombiano es protagonista en las carreras internacionales en la que tiene protagonistas en la presente semana. Este jueves logró dos importantes victorias gracias a Santiago Mesa y Róbigzon Oyola. Entre tanto, en Francia, los representantes nacionales generan expectativa con la llegada de la alta montaña en el Tour Auvergne - Rhône-Alpes.

En Portugal, a sus 28 años de edad, Santiago Mesa (Anicolor/Campicarn) vive su mejor momento deportivo. Este jueves se impuso en la segunda etapa del Grande Prémio Jornal de Noticias, de 147.5 kilómetros con salida y llegada en Vila Nova de Famalicão, donde pasó a comandar la carrera.

Lea: El ciclista colombiano Santiago Mesa triunfó en la segunda etapa de la Vuelta al Alentejo

Allí, con explosividad, potencia y velocidad cruzó la meta en el primer lugar con un tiempo de 3h:36.53, superando al local Carlos Miguel Salgueiro (Team Tavira), segundo, y al español Iker Bonillo (Feira dos Sofás – Boavista). Fue la tercera victoria del año para el antioqueño, quien compite en Europa desde 2018 y luego de hacer la transición del ciclomontañismo, en el que fue campeón panamericano. Esta temporada había ganado etapa en Prova de Abertura - Região de Aveiro y en la Vuelta a Volta al Alentejo.