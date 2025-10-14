Santiago Mora, el joven jinete que sueña con darle brillo a Colombia en el salto ecuestre internacional

Con apenas 19 años, Santiago Mora Romero se ha convertido en una de las promesas más firmes del deporte ecuestre colombiano. Este joven soñador tiene una admirable capacidad para sobreponerse a la adversidad, lo que lo perfila como un atleta decidido a transformar la visibilidad del salto ecuestre nacional y a proyectar la bandera tricolor en los escenarios más prestigiosos del mundo.
Su vínculo con los caballos comenzó antes de poder entenderlo del todo. Tenía solo dos años cuando su abuelo, Próspero, lo subió por primera vez a un caballo de cabalgata. Desde entonces, no volvió a bajarse.
“Ese día entendí que los caballos serían parte esencial de mi vida”, recuerda Santiago, quien ha enfocado toda su vida a forjarse como un jinete de calidad.