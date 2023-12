Aplausos: la Selección Colombia de béisbol es la segunda mejor de Suramérica

A pesar del buen año, la posición de Colombia pudo ser mejor si el rendimiento en el Clásico Mundial de Béisbol 2023 hubiese cumplido las expectativas. Jinete explica que hay competiciones con más puntuación que otras, y el Clásico, la más importante a nivel selecciones nacionales, es una de las que más suman. Ahí el equipo de Colombia apenas pudo ganar un partido, y quedó eliminado en fase de grupos como último en la tabla.

El seleccionado no pudo clasificar al WBSC Premier 12, certamen que se celebra cada 4 años y participan los 12 mejores del ranking mundial. Aún así, el especialista rescata que el rendimiento del país es muy bueno para no tener al béisbol como deporte nacional: “Un deporte que no es nacional no tiene el apoyo o el presupuesto de otras disciplinas, aunque hayan dado menos resultado que el béisbol”.