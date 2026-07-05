Del Toro ganó la segunda etapa del Tour de Francia; Higuita volvió a destacarse entre los colombianos

El mexicano Isaac del Toro confirmó que atraviesa el mejor momento de su carrera al ganar este domingo la segunda etapa del Tour de Francia, disputada entre Tarragona y Barcelona. El corredor del UAE Team Emirates levantó los brazos por primera vez en la Grande Boucle, mientras que el danés Jonas Vingegaard conservó el liderato de la clasificación general. Del Toro, de apenas 22 años y debutante en la ronda francesa, cruzó la meta por delante de su jefe de filas, el esloveno Tadej Pogacar, quien renunció a disputar la victoria para premiar el trabajo de su compañero. Remco Evenepoel (Red Bull) fue tercero y Vingegaard (Visma) cuarto, ambos con el mismo tiempo del ganador, en una jornada que terminó seleccionándose en los últimos 800 metros de ascenso al 7 %, frente al Estadio Olímpico de Montjuïc. Lea: Vingegaard ganó la primera etapa del Tour de Francia 2026; Higuita, el mejor colombiano En medio de un intenso calor y de un recorrido de alta exigencia, el mejor colombiano de la jornada fue el antioqueño Sergio Andrés Higuita (Astana), quien ocupó la casilla 19, a 43 segundos del vencedor. El corredor paisa sigue mostrando señales de recuperación tras las dificultades físicas que afectaron su rendimiento en las últimas temporadas.

Egan Bernal (Ineos) finalizó en el puesto 23, a 47 segundos; Harold Tejada (Astana) fue 25, a 51 segundos; mientras que Éiner Rubio (Movistar) y Fernando Gaviria (Caja Rural) cruzaron la meta en las posiciones 119 y 141, respectivamente, ambos a 13 minutos y 33 segundos. La imagen de la etapa la dejó Pogacar al felicitar efusivamente a Del Toro en la línea de meta, golpeándole los hombros en señal de reconocimiento. El mexicano, exhausto tras el esfuerzo, cayó al suelo antes de celebrar con su líder una victoria construida también gracias al trabajo colectivo del UAE, especialmente del estadounidense Brandon McNulty, quien endureció la carrera antes del ascenso definitivo. Con este resultado, Vingegaard mantiene el maillot amarillo con seis segundos de ventaja sobre Pogacar y quince sobre Evenepoel. Del Toro ascendió al cuarto lugar de la general, a 16 segundos del líder.