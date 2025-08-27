UAE ganó la crono por equipos de la Vuelta y Vingegaard recuperó el liderato

El equipo UAE Team Emirates se llevó este miércoles la contrarreloj por equipos de la quinta etapa de la Vuelta a España, que se disputó en Figueres con un recorrido de 24,1 kilómetros y en la que el danés Jonas Vingegaard recuperó el maillot rojo de líder. Impulsado por el español Juan Ayuso, el equipo emiratí logró el mejor tiempo en el recorrido de 24,1 kilómetros, con 25 minutos y 26 segundos, con solo ocho segundos de ventaja sobre el Visma, lo que permite a Vingegaard, el favorito de la competición, recuperar el primer puesto en la clasificación general.



“Es una victoria que suma y que ganan todos. Una victoria tiene muchos significados: primero, que hay un concepto de equipo; segundo, que hay una avance tecnológico; y tercero que el entrenamiento, la parte aerodinámica, la parte técnica, se ha hecho bien”, declaró Joxean Fernández ‘Matxin’, director deportivo del UAE, al término de la etapa. Tanto Ayuso como el portugués Almeida, ambos del mismo equipo, están ahora segundo y tercero en la general, a ocho segundos. El francés David Gaudu, líder al principio del día, cayó al sexto puesto a 16 segundos, mientras que el colombiano Egan Bernal desciende a la décima posición, a 22 segundos.

Así quedó la clasificación general tras la etapa

El equipo Israel-Premier Tech perdió unos segundos después de que sus corredores fueran obligados a detenerse casi por completo durante unos instantes debido a una protesta propalestina, que fue controlada a continuación por responsables de la organización.



La sexta etapa, que constará de 107,3 kilómetros de recorrido entre Olot y Pal Andorra, será la primera de montaña de la ronda en la que podrían aparecer diferencias entre los favoritos.