La cubana Leyanis Pérez es la nueva campeona mundial del salto triple: Yulimar Rojas fue bronce

Yulimar Rojas, destronada en su regreso: la estrella venezolana, que no competía en el triple salto desde hacía dos años por una grave lesión, se quedó este jueves con el bronce en la final del Mundial de Atletismo en Tokio, donde la campeona fue la cubana Leyanis Pérez.
Bajo la lluvia, Rojas tuvo una mejor distancia de 14,76 metros, muy lejos de sus estándares de antes de la lesión y, sobre todo, a casi un metro de su récord mundial de 15,74 metros.
Leyanis Pérez, que dominó el concurso de principio a fin, fue la vencedora con 14,94 metros, mientras que la medalla de plata fue para la campeona olímpica dominiquesa Thea LaFond (14,89 metros).
La saltadora cubana, de 23 años, culminó así una gran temporada, en la que se proclamó también campeona mundial bajo techo el pasado marzo y donde revalidó su corona en la Liga de Diamante a finales de agosto.
Pero si alguien captaba de entrada las miradas en esta final era Yulimar Rojas, que lucía en inglés “I’m back” (He vuelto) en sus zapatillas y que perseguía un quinto título mundial consecutivo para demostrar que volvía a ser la de antes de la grave lesión sufrida en abril de 2024 en el tendón de Aquiles izquierdo.