¿Busca potenciar su currículo? Icetex tiene 123 becas virtuales con certificación internacional

El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex) anunció la apertura de 123 becas para colombianos interesados en fortalecer su formación académica y profesional. Se trata de dos diplomados y un curso virtual, otorgados en alianza con la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), que buscan capacitar en áreas estratégicas como política exterior, cooperación internacional, educación artística y diplomacia científica.

De acuerdo con la entidad, estas oportunidades académicas ofrecen certificación internacional y están disponibles para postulaciones hasta el 28 de septiembre de 2025.

“Es la oportunidad para que más de un centenar de colombianos accedan a estos programas y fortalezcan su proyección profesional a partir de una educación de calidad que responde a las necesidades globales”, señaló el Icetex en su comunicado.

