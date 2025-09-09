x

Estudie y trabaje en Claro: la compañía tiene convocatoria para formar técnicos con contrato de aprendizaje y sostenimiento

La empresa ofrece apoyo de sostenimiento, auxilio de transporte y posibilidad de vinculación laboral al culminar los estudios. La convocatoria está dirigida a bachilleres que no hayan tenido contrato de aprendizaje.

  Jóvenes en Bogotá podrán acceder a formación técnica y realizar prácticas directamente en Claro Colombia. FOTO: GETTY
    Jóvenes en Bogotá podrán acceder a formación técnica y realizar prácticas directamente en Claro Colombia. FOTO: GETTY
  • El programa de Claro combina estudio y práctica, permitiendo a los jóvenes proyectar su futuro laboral desde el inicio de su formación. FOTO: GETTY
    El programa de Claro combina estudio y práctica, permitiendo a los jóvenes proyectar su futuro laboral desde el inicio de su formación. FOTO: GETTY
Johan García Blandón
Johan García Blandón
09 de septiembre de 2025
bookmark

Conseguir el primer empleo sin experiencia es uno de los mayores retos para los jóvenes en Colombia. Pensando en ellos, Claro abrió una convocatoria especial para apoyar a bachilleres que quieran estudiar un programa técnico y, al mismo tiempo, realizar sus prácticas dentro de la compañía.

La empresa ofrece la posibilidad de formarse en áreas como Administración Comercial u Operaciones Administrativas y Comerciales, con el respaldo de un contrato de aprendizaje que garantiza apoyo económico durante todo el proceso y la oportunidad de quedarse trabajando en Claro al finalizar.

Lo que ofrece Claro para patrocinar estudio

El programa de Claro combina estudio y práctica, permitiendo a los jóvenes proyectar su futuro laboral desde el inicio de su formación. FOTO: GETTY
El programa de Claro combina estudio y práctica, permitiendo a los jóvenes proyectar su futuro laboral desde el inicio de su formación. FOTO: GETTY

Los seleccionados firmarán un contrato de aprendizaje, que contempla:

Etapa lectiva: Apoyo de sostenimiento equivalente al 75% de un salario mínimo mensual legal vigente (SMLV).

Etapa productiva: Apoyo de sostenimiento del 100% del SMLV, auxilio de transporte, afiliación a EPS y ARL, además del pago de prestaciones sociales y parafiscales.

Posibilidad de continuar vinculado a la empresa al finalizar el proceso académico y práctico.

Un punto clave es que los aspirantes no deben haber tenido contrato de aprendizaje previo.

Requisitos para aplicar

- Contar con bachillerato completo.

- Residir en Bogotá D.C.

- Tener disposición para iniciar estudios técnicos en un centro de formación privado.

¿Cómo postularse en Magneto Empleos?

- Ingresa a la plataforma de Magneto Empleos.

- Acceda a este enlace o en la barra de búsqueda, escriba Claro y selecciona la vacante correspondiente al programa técnico. También puede filtrar por “Tipo de pasantías” y selecciona “Patrocinio de estudios” y luego escoger la convocatoria de Claro.

- Crea tu perfil o inicia sesión si ya tienes cuenta.

- Completa los datos solicitados y adjunta tu hoja de vida.

- Postúlate directamente a la convocatoria y espera el contacto del equipo de selección de Claro.

