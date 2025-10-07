Cloudflare busca a próxima generación de innovadores tecnológicos: convocatoria para contratar a 1.111 becarios en 2026

Cloudflare, la compañía global dedicada a mejorar la seguridad y el rendimiento de Internet, anunció el lanzamiento de su programa de prácticas más ambicioso hasta la fecha: planea contratar a 1.111 becarios en 2026.
El programa se desarrollará en sus principales centros en Estados Unidos, Europa y Asia, con sedes en San Francisco, Nueva York, Austin, Londres, Lisboa y Bangalore, entre otras, pero podrán aplicar los colombianos y demás estudiantes de todo el mundo. La meta es clara y se enfoca en formar a una nueva generación de talentos capaces de liderar la integración de la inteligencia artificial (IA) en todos los niveles de la compañía.
Le puede interesar: Eficacia abrió convocatoria para quienes quieran estudiar y trabajar en operaciones comerciales; le pagan todo