x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Eficacia abrió convocatoria para quienes quieran estudiar y trabajar en operaciones comerciales; le pagan todo

Con apoyo económico, beneficios sociales y acompañamiento formativo, Eficacia ofrece una nueva oportunidad para jóvenes que quieran estudiar y trabajar en el área comercial.

  • Eficacia ofrece formación técnica en alianza con el Sena para jóvenes interesados en el área comercial. FOTO: Getty
    Eficacia ofrece formación técnica en alianza con el Sena para jóvenes interesados en el área comercial. FOTO: Getty
  • Los aprendices recibirán apoyo económico durante su formación y práctica. FOTO: Getty
    Los aprendices recibirán apoyo económico durante su formación y práctica. FOTO: Getty
Johan García Blandón
Johan García Blandón
hace 8 horas
bookmark

Para aquellas personas que están buscando la oportunidad de formarse y al mismo tiempo ganar experiencia en el mundo laboral, Eficacia S.A.S. tiene abierta una convocatoria para estudiar un técnico en operaciones comerciales, en alianza con el Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena, bajo la modalidad de contrato de aprendizaje.

La oportunidad está dirigida a residentes de Medellín y el área metropolitana del Valle de Aburrá que quieran proyectarse en el sector comercial y de servicio al cliente.

Le puede interesar: ¡Aproveche! Más de 107.000 ofertas de empleo disponibles con contratación inmediata en Colombia

Formación y condiciones del contrato

Los aprendices recibirán apoyo económico durante su formación y práctica. FOTO: Getty
Los aprendices recibirán apoyo económico durante su formación y práctica. FOTO: Getty

La formación tiene una duración de un año y está dividida en dos etapas:

- Etapa lectiva (6 meses): recibirán un apoyo de sostenimiento equivalente al 75 % del salario mínimo y afiliación a EPS y ARL.

- Etapa productiva (6 meses): tendrán un apoyo de sostenimiento del 100 % del salario mínimo, más auxilio de transporte y prestaciones sociales.

El horario de la etapa lectiva lo define el Sena (de 6:00 a.m. a 12:00 m. o de 12:00 m a 6:00 p.m.), mientras que en la etapa productiva se trabaja ocho horas diarias en turnos rotativos entre 6:00 a.m. y 9:00 p.m., de lunes a sábado, con dos domingos al mes (recargo y día compensatorio).

Uno de los mayores atractivos de esta convocatoria es la posibilidad de vinculación directa con la empresa una vez finalice la práctica, dependiendo del desempeño del aprendiz.

Lea más: Bogotá y Medellín tienen nuevas ofertas de empleo para psicólogos y abogados, ¿cómo aplicar?

Requisitos para postularse

- Residir en Medellín o el Área Metropolitana.

- Ser bachiller graduado, con diploma y acta de grado originales.

- No haber tenido antes un contrato de aprendizaje.

- Ser mayor de edad y no tener compromisos laborales o académicos.

- No estar inscrito ni en proceso de inscripción en otro programa del Sena.

- En caso de ser extranjero, contar con documentos apostillados y convalidados por el Ministerio de Educación Nacional.

- Tener disponibilidad total para cumplir con los horarios asignados.

Perfil del aprendiz ideal

Eficacia busca personas con interés en el área comercial, ventas y servicio al cliente, gusto por el trabajo en supermercados, grandes superficies y distribuidoras, y sobre todo, con actitud de aprendizaje, compromiso y disposición para crecer dentro de la organización.

Beneficios adicionales:

Además de la formación técnica y la experiencia laboral, Eficacia ofrece a sus aprendices acceso a programas de bienestar, convenios educativos, recreación, salud y acompañamiento psicosocial, con el propósito de apoyar su desarrollo personal y profesional.

La empresa también promueve un entorno incluyente y libre de discriminación, valorando la diversidad y el talento sin distinción de género, orientación sexual, edad, creencias o condición física.

Conozca también: Cueros Vélez busca personal en Medellín, Bogotá, Cali y Barranquilla; varias vacantes no requieren experiencia

¿Cómo postularse por Magneto Empleos?

Si cumple con los requisitos y quieres aplicar a esta oportunidad, sigue estos pasos:

1- Ingresa a la plataforma Magneto Empleos.

2- En la barra de búsqueda, escribe “Técnico en Operaciones Comerciales Eficacia”.

3- Revisa los detalles de la convocatoria y haz clic en “Postularme”.

4- Crea tu perfil o inicia sesión si ya tienes una cuenta.

5- Completa la información solicitada y adjunta los documentos requeridos (diploma, acta de grado, cédula, etc.).

Ofertas de empleo por WhatsApp
Enviar hoja de vida por correo
Descarga la app de empleos
Conoce las ofertas de empleo 
El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida