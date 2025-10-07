Tiendas Ara abre convocatoria virtual de empleo en Antioquia: hay vacantes para bachilleres y profesionales

Tiendas Ara, una de las cadenas de retail más reconocidas del país, está en búsqueda de nuevo talento para fortalecer su equipo en Antioquia. La compañía realizará una convocatoria laboral virtual, una alternativa que facilita el proceso de postulación y permite participar desde cualquier lugar.
Los cargos disponibles son Operador CEDI (en Girardota y La Estrella), Operador de Montacarga, Operador de Tienda, Supervisor Junior de Tienda y Jefe de Tienda.
Las vacantes están dirigidas a personas con distintos niveles de formación, desde bachillerato (a partir de grado sexto) hasta profesionales, lo que amplía las oportunidades para diferentes perfiles laborales.
Le puede interesar: Trabajo sin experiencia: estas son las más de 55.000 ofertas disponibles en el país