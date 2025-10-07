Trabajo sin experiencia: estas son las más de 55.000 ofertas disponibles en el país

Empezar la vida laboral es complejo, pero existen múltiples oportunidades. En este inicio de octubre, se encuentran disponibles más de 55.000 vacantes para personas que desean dar su primer paso laboral, estas ofertas se encuentran en todo el país, según la plataforma Magneto Empleos. Las oportunidades se concentran en sectores como servicio al cliente, ventas, administración, call center, telemercadeo, BPO, mantenimiento y reparación, áreas que se destacan por su alta demanda y formación en el puesto de trabajo. Le puede interesar: Eficacia abrió convocatoria para quienes quieran estudiar y trabajar en operaciones comerciales; le pagan todo

Ciudades con más vacantes

Bogotá lidera el número de ofertas con más de 40.000 vacantes, lo que la convierte en la ciudad con mayores oportunidades laborales para quienes buscan su primer empleo. Le siguen Medellín con más de 5.000 puestos disponibles, Barranquilla con cerca de 1.900 y Cali con aproximadamente 1.800 vacantes. Las empresas están apostando por la contratación de nuevos talentos sin experiencia previa, ofreciendo formación y acompañamiento en el proceso de aprendizaje, especialmente en cargos operativos, comerciales y de atención al cliente. Lea más: Bogotá y Medellín tienen nuevas ofertas de empleo para psicólogos y abogados, ¿cómo aplicar?

Sectores con mayores oportunidades laborales sin experiencia

Bogotá encabeza las vacantes sin experiencia con más de 40.000 oportunidades. FOTO: Esneyder Gutiérrez

- Servicio al cliente y ventas: roles en atención presencial y virtual, asesoría y fidelización de clientes. - Administración y oficina: cargos de apoyo administrativo, digitación y gestión documental. - Call center, telemercadeo y BPO: empleos en centros de contacto con formación corta y horarios flexibles. - Mantenimiento y reparación: oportunidades para quienes buscan aprender oficios técnicos o desarrollar habilidades manuales. Conozca también: Cueros Vélez busca personal en Medellín, Bogotá, Cali y Barranquilla; varias vacantes no requieren experiencia

Oportunidades laborales sin experiencia

Más de 100 vacantes para impulsador logístico por temporada - Medellín, Barranquilla, Bogotá y Cartagena, entre otras.

Salario: $1.423.500 Requisitos: - Actitud positiva, disponibilidad y empatía. Es fundamental que se tenga un buen servicio al cliente y el propósito de facilitar el proceso de venta mediante la disposición y organización de la bodega y el producto en el piso de venta. “Contamos con más de 100 vacantes para la temporada decembrina a nivel nacional. Requerimos tu disponibilidad desde el 4 o el 10 de noviembre de 2025 hasta el 15 de enero de 2026”, señala la vacante. Además, ofrecen bonos como reconocimiento por el trabajo realizado durante la temporada, así como un 25% de descuento en todas las tiendas propias, “aplicable para ti y tu grupo familiar”. Habilidades: - Servicio al cliente. - Disponibilidad. - Organización. - Iniciativa. - Empatía. - Trabajo en equipo. - Orientación al logro. - Comunicación asertiva. Aplique aquí.

Representante servicio al cliente en Frances, Inglés y Español (remoto) - Barranquilla, Bogotá y Cali

Salario: $3.244.150. Responsabilidades: - Atender llamadas entrantes de clientes que requieran asistencia vial de emergencia. - Brindar soporte en francés canadiense e inglés, transmitiendo empatía y confianza en situaciones de estrés. - Gestionar con rapidez el despacho de proveedores, evitando retrasos y asegurando una experiencia excepcional para el cliente. Requisitos y condiciones: - Francés Canadiense: Nivel B2. - Inglés: Nivel B2. - Español: Nativo. Postúlese acá.

Asesor Comercial Temporada – Apartadó, Armenia, Caucasia, La Ceja, Rionegro, entre otros más.

Salario: $1.423.500. - Ser bachiller con diploma y mayor de edad. - Contar con disponibilidad completa (horarios rotativos de lunes a domingo, incluidos festivos). - Fechas de ingreso: 24 de octubre o 24 de noviembre. - Fecha de finalización: 24 de diciembre. Envíe la hoja de vida.

Operador de Tienda Ara - Barranquilla, Bogotá Medellín y Cali

Salario: $1.798.500. Funciones del cargo: - Atención al cliente de manera amable. - Responder por manejo de Caja registradora. - Surtir y Exhibir mercancía en la estantería. - Asegurar control Operativo y Calidad de los productos y de los procesos. - Mantener orden y limpieza de la tienda. - Asegurar el control de inventarios. Disponibilidad de Lunes a Domingo en turnos rotativos de mañana, tarde y noche con un día de descanso en la semana. Requisitos: - Indispensable vivir en el siguiente municipio: Barbosa Antioquia. - Disponibilidad para realizar funciones que impliquen esfuerzo físico. Postúlese ahora mismo acá en Barranquilla. Envíe la hoja de vida acá para Bogotá, Medellín y Cali.

¿Cómo postularse por Magneto Empleos?