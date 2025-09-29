Cerca de 60.000 ofertas laborales sin experiencia en Colombia: estas son las áreas con más vacantes

Sectores que más contratan sin experiencia

Las áreas que más están abriendo espacio para talento sin experiencia son: - Servicio al cliente - Ventas - Mantenimiento y reparación - Deportes y recreación Otros sectores de apoyo operativo y administrativo. Del total de las vacantes, más de 49.000 son requeridas con urgencia, lo que significa que las empresas necesitan cubrirlas de inmediato. Además, hay más de 3.500 puestos dirigidos a aprendices, lo que representa una opción para quienes cursan formación técnica o tecnológica. Lea más: ¡Empleos! Medellín cuenta con más de 20.000 oportunidades laborales, ¿cómo aplicar?

Ciudades con más vacantes para personas sin experiencia

Bogotá y Medellín son las ciudades que lideran la contratación de talento sin experiencia, seguidas por otras capitales que también están abriendo convocatorias en estas áreas.

Oportunidades laborales para personas sin experiencia

Auxiliar de Ventas Temporada - Bogotá

Salario: $ 1.423.500. Responsabilidades: - Buscar tallas, colores, etc. - Brindar servicio excepcional. - Cumplir con los objetivos y presupuestos de ventas asignados. - Mantener el orden y la presentación de la tienda. Requerimientos: - Buena actitud y energia. - Habilidades de comunicación efectiva y orientación al cliente. - Disponibilidad para trabajar tiempo completo en Bogotá. Aplique aquí.

Operario de producción metalmecánico - Rionegro, Antioquia sin experiencia

Salario: $ 1.460.000. Responsabilidades y requisitos: 1. Cumplir con el objetivo diario de producción. 2. Diligenciar los diferentes formatos de producción. 3. Cumplir con los estandares de producción. 4. Manipular materiales y herramientas necesarias para el proceso de producción. 5. Brindar apoyo en los procesos de producción 6. Pulir (soportes, manubrrios, parrillas). 7. Amarrar. 8. Apoyar otros procesos cuando se requieran. Postúlese acá.

Asesor comercial (Norte) (CC La colina, Unicentro) - Bogotá

Salario: $ 1.423.500. Responsabilidades: - Atender y asesorar a los clientes en la tienda. - Promocionar y vender nuestros productos (Ropa, calzado, accesorios) Condiciones: - Salario base $1,423,500 + $200,000 Aux. Transporte + Prestaciones de Ley - Adicional: comisiones sin techo, Incentivos, Premios, Bonificaciones (100% prestacionales) - Recargos dominicales. - Horarios rotativos (Apertura o Cierre) Domingo a Domingo con día de descanso compensatorio entre semana. - Contrato directo con la empresa. - Oportunidad de ascenso y crecimiento profesional. Envíe hoja de vida.

Sanitizador - Medellín y Valle de Aburrá

Salario: $ 1.581.921. Responsabilidades: - Ejecutar actividades de limpieza y desinfección en diferentes sedes de Colanta. - Manejar sustancias químicas y equipos de limpieza de manera segura. - Garantizar el cumplimiento de las buenas prácticas de manufactura y normativas legales. - Disminuir el riesgo de contaminación de productos mediante técnicas adecuadas. - Realizar informes de actividades y reportar incidencias al supervisor de área. Postúlese ahora mismo acá.

¿Cómo postularse por medio de Magneto Empleos?